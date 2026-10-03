Cựu tuyển thủ Thái Lan chất vấn HLV Hudson sau trận thua Philippines

Thất bại 1-2 trước Philippines khiến Thái Lan dấy lên nhiều tranh luận, trong đó cựu tuyển thủ Sarayuth Chaikamdee thẳng thắn chỉ trích cách triển khai bóng của HLV Hudson.

Đội tuyển Thái Lan khép lại vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026 bằng thất bại 1-2 trước Philippines. Kết quả này lập tức tạo ra những tranh luận tại xứ sở Chùa vàng, đặc biệt xoay quanh cách vận hành chiến thuật của HLV Anthony Hudson.

Một trong những tiếng nói đáng chú ý nhất đến từ cựu tiền đạo đội tuyển Thái Lan Sarayuth Chaikamdee. Sau trận đấu, ông bày tỏ sự không hài lòng với cách các cầu thủ triển khai bóng khi tiến gần khu vực cấm địa đối phương.

Sarayuth viết trên mạng xã hội: "Chiến thuật kiểu gì mà bóng ra đến cánh, đã áp sát khu vực 1/3 cuối sân đối phương rồi lại chuyền ngược về? Vẫn cổ vũ các em nhé, nhưng thật sự hoang mang với ban huấn luyện!"

HLV Anthony Hudson bị chất vấn vì kết quả thua Philippines 1-2.

Nhận xét này phản ánh một trong những vấn đề nổi bật của Thái Lan trước Philippines. Đội bóng của HLV Hudson kiểm soát bóng và có thời điểm đẩy cao đội hình, nhưng gặp khó trong việc biến những pha lên bóng thành các tình huống thực sự nguy hiểm.

Trái lại, Philippines tận dụng tốt những khoảng trống để ghi hai bàn và bảo toàn chiến thắng 2-1. Thất bại này càng gây chú ý bởi chỉ vài ngày trước, Thái Lan vừa đánh bại Việt Nam 2-0 bằng lối chơi thiên về phòng ngự và phản công.

Trước đó, cách chơi của Thái Lan trong trận thắng Việt Nam cũng từng gây tranh luận. Một bộ phận truyền thông và người hâm mộ nước này cho rằng đội bóng của HLV Hudson lùi quá sâu sau khi có bàn dẫn trước. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến bảo vệ nhà cầm quân người Anh, cho rằng ông đã lựa chọn phương án phù hợp để giành kết quả.

Thái Lan gặp khó trước Philippines.

Sarayuth Chaikamdee là một trong những cựu tiền đạo nổi bật của bóng đá Thái Lan. Ông khoác áo đội tuyển quốc gia từ năm 2003 đến 2008, ghi 26 bàn và từng cùng U23 Thái Lan giành HCV SEA Games 2003 tại Việt Nam. Ở cấp CLB, Sarayuth cũng từng hai lần giành danh hiệu Vua phá lưới Thai League.

Vì vậy, những bình luận của cựu tiền đạo này nhanh chóng thu hút sự chú ý khi chạm đúng vào vấn đề đang được bàn luận: Thái Lan có thể giành những kết quả tích cực, nhưng cách đội bóng tạo ra cơ hội và tổ chức tấn công vẫn chưa thuyết phục một bộ phận giới chuyên môn và người hâm mộ.

Thái Lan vẫn còn trận đấu quan trọng phía trước khi gặp Indonesia ở chung kết FIFA ASEAN Cup 2026 ngày 5/10. Đây sẽ là cơ hội để HLV Hudson và các học trò trả lời những dấu hỏi đang xuất hiện sau màn trình diễn trước Philippines.