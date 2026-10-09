Cựu trưởng BTC Quả bóng vàng: Ronaldo vận động phiếu bầu giỏi hơn Messi

Cựu Tổng biên tập France Football Pascal Ferre cho rằng Ronaldo giỏi hơn Messi trong việc vận động phiếu bầu trong các cuộc bình chọn Quả bóng vàng.

Ông Pascal Ferre - Cựu Tổng biên tập France Football, người chịu trách nhiệm chính trong khâu tổ chức danh hiệu Quả bóng Vàng thế giới vừa có những chia sẻ đáng chú ý về cuộc đua giữa Ronaldo và Messi trong quá khứ. Những câu chuyện hậu trường của hai ngôi sao bất ngờ được nhắc đến trong hoàn cảnh Messi giã từ đội tuyển Argentina còn Ronaldo gây tranh cãi.

“ Họ là những người ngoài hành tinh. Ronaldo và Messi là những người giỏi nhất thế giới và độc chiếm lĩnh vực của mình trong quãng thời gian từ 2008 đến 2017 ”, ông Pascal Ferre mở đầu cuộc trả lời phỏng vấn Marca.

Quả bóng Vàng thế giới chứng kiến cuộc đua song mã của Ronaldo và Messi.

Tờ báo nổi tiếng của Tây Ban Nha không ngần ngại đặt câu hỏi rằng giữa Ronaldo và Messi, ai mới là người vận động hành lang mạnh mẽ hơn. Chính cựu Tổng biên tập Pascal Ferre cũng không né tránh vấn đề này.

Ông Pascal Ferre nói: “ Nói thật là Ronaldo. Trong thế giới của Ronaldo và Real Madrid, họ biết phải làm gì trong khuôn khổ luật chơi. Real Madrid có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong thế giới bóng đá và với danh hiệu này. Real Madrid giữ Quả bóng Vàng từ thuở ban đầu. Barca thì phải đợi tới năm 1960.

Quả bóng Vàng là có rất nhiều tin đồn và những lời nói dối. Florentino Perez là chủ tịch đội bóng lớn, ông ấy thích chiếc cúp này như các chủ tịch khác. Tôi đã từng giải thích những gì mong đợi ở một lễ trao giải nhưng Perez chưa bao giờ nhắn nhủ tôi hay ám chỉ điều gì đó, dù chỉ là gián tiếp.

Có một người đại diện muốn gặp tôi, thân chủ của ông ta được đề cử. Sau khi giải thích và ca ngợi ưu điểm của cầu thủ này, ông ta hỏi tôi có thể làm cách nào quảng bá ứng viên đó cho những người bỏ phiếu. Tôi từ chối đề nghị này. Sau đó, tôi đứng dậy khỏi bàn để nghe điện thoại và có phong bì trên bàn. Tôi nhặt và trả lại quầy lễ tân, tôi không biết bên trong có gì. Sự thật tôi đã gặp lại ông ấy vài lần nhưng chưa bao giờ có ai nhắc lại, và tôi không biết bên trong có gì ”.

Trong suốt sự nghiệp của mình, Ronaldo có 5 Quả bóng Vàng còn Messi 8 lần giành danh hiệu cao quý này.