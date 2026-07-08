Cựu trọng tài giải Ngoại hạng: Công tác trọng tài tại World Cup là ổn

Khi World Cup 2026 đi vào giai đoạn cuối, một cuộc tranh luận đang nóng lên: chất lượng điều hành của các trọng tài. Những lời chỉ trích từ HLV Tuchel (Anh) và sự can thiệp gây sốc từ Tổng thống Mỹ Donald Trump vào án kỷ luật của FIFA đã tạo ra một "cơn bão" dư luận. Tuy nhiên, cựu trọng tài Premier League Chris Foy đã đưa ra một góc nhìn đầy kinh nghiệm và cân bằng, khẳng định rằng công tác trọng tài tại giải đấu năm nay nhìn chung đã làm khá tốt.

Những quyết định đúng đắn giữa tâm bão

Foy bảo vệ quyết định từ chối bàn thắng của Ai Cập trong trận gặp Argentina. Theo Foy, ở bàn thắng đầu tiên, Marwan Attia đã phạm lỗi với Lisandro Martínez trong pha kiểm soát bóng tấn công – kéo áo và đạp bằng đinh giày vào bàn chân phải của Martínez – và không có giới hạn thời gian hay số lượng đường chuyền cần xem xét.

“Một yếu tố quan trọng là bóng liên tục di chuyển về phía trước, không có đường chuyền ngang hay lùi, cho đến khi vào lưới. Đó có thể là một trong những bàn thắng đẹp nhất giải, nhưng thực tế là việc bác bỏ là hoàn toàn đúng”, Foy nhận xét. Tương tự, bàn thắng của Argentina cũng được công nhận hợp lệ khi pha va chạm giữa Julián Alvarez và Mohamed Salah không đủ mức độ để thổi phạt.

Trong trận Mexico - Anh, Foy đánh giá quyết định của VAR trong việc truất quyền thi đấu của Jarell Quansah là hoàn toàn chính xác, và ông ngạc nhiên vì trọng tài chính đã không nhìn thấy tình huống này. Theo ông, các cầu thủ cũng không giúp ích gì khi liên tục giả vờ chấn thương, phản ứng thái quá và chất vấn gần như mọi quyết định, khiến bầu không khí trở nên căng thẳng và hỗn loạn.

Sự can thiệp không nên có

Mối quan ngại lớn nhất của Foy đến từ sự can thiệp từ bên ngoài sân cỏ. Ông nhấn mạnh rằng trọng tài cần tập trung vào công việc của mình, bất chấp "tiếng ồn" từ các HLV như Tuchel hay các chính trị gia như Trump. Việc Tổng thống Mỹ gọi điện cho Chủ tịch FIFA để tác động đến án treo giò của Folarin Balogun đã tạo ra một tiền lệ nguy hiểm, làm xói mòn niềm tin vào tính độc lập của các cơ quan kỷ luật.



“Nghe nói Anh đang cân nhắc kháng cáo thẻ đỏ của Quansah là khá bất ngờ, nhưng trường hợp của Folarin Balogun đã hoàn toàn thay đổi mọi thứ. Lịch sử cho thấy trước đây không có kháng cáo cho thẻ đỏ tại giải đấu, với án treo giò tự động một trận. Tôi chưa từng nghe về Điều 27 của Bộ Quy tắc Kỷ luật FIFA, mà FIFA đã dùng để hủy án phạt cho tiền đạo Mỹ”, cũng theo ông Foy.

“Đến nay có 13 thẻ đỏ tại World Cup này (sau 4 thẻ ở mỗi hai kỳ trước), nhưng tôi không nghĩ có quá nhiều lời phàn nàn. An toàn cho cầu thủ là tối thượng và Quansah cùng Balogun là ví dụ tốt về việc vạch ra giới hạn. VAR đã được sử dụng đúng đắn cho những thẻ đỏ không được rút trên sân”, Foy nhận định.

VAR giúp ích, nhưng cần thận trọng

Trọng tài Foy chỉ ra một số tình huống VAR đã có tác động tích cực như quả phạt đền cho Pháp sau pha phạm lỗi với Désiré Doué. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng ở một số tình huống, VAR đã can thiệp thái quá, như bàn thắng bị từ chối của Vinícius Júnior (Brazil) vì một pha va chạm tối thiểu, hay việc công nhận bàn thắng của Đức sau pha vào bóng nguy hiểm của Aleksandar Pavlovic. Những quyết định này cho thấy việc duy trì một tiêu chuẩn chung cho các tình huống "cản trở" và "nguy hiểm" vẫn là một thách thức lớn với VAR.

Kết luận của Foy rất rõ ràng: Các trọng tài đã làm đúng trong hầu hết các tình huống quan trọng. Thay vì đổ lỗi cho những quyết định trên sân, các HLV và nhà quản lý nên tập trung vào việc cải thiện màn trình diễn của chính đội nhà. Sự can thiệp của những người nổi tiếng như Tuchel hay Trump chỉ làm xao nhãng trọng tài và làm mất đi sự công bằng, trong khi trọng tài đang làm tương đối tốt công việc của mình.

(theo Guardian)