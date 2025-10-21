Cựu trợ lý HLV Kluivert buông lời cay đắng, mỉa mai tham vọng World Cup của Indonesia

Cựu trợ lý huấn luyện viên Alex Pastoor – người từng làm việc cùng Patrick Kluivert trong ban huấn luyện đội tuyển quốc gia Indonesia – vừa có những phát biểu đầy ẩn ý trên truyền thông Hà Lan sau khi bị Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) chấm dứt hợp đồng. Trong cuộc phỏng vấn, ông không ngần ngại bày tỏ sự thất vọng về cách PSSI đối xử với đội ngũ huấn luyện, đồng thời mỉa mai tham vọng “vươn tới World Cup” của bóng đá xứ vạn đảo.

“Thành quả của chúng tôi không bao giờ được bàn tới,” Pastoor nói thẳng. Ông cho biết bản thân cùng Kluivert và các cộng sự đã làm mọi cách để giúp cầu thủ hiểu rõ yêu cầu chiến thuật và phong cách thi đấu quốc tế, nhưng tất cả đều bị bỏ qua.

"Chiến dịch đưa ĐT Indonesia tới World Cup đã không thành công, nhưng điều ấy có gì khó hiểu đâu? Từ trong tới ngoài sân cỏ, chúng tôi đều đã cố gắng truyền tải đến các cầu thủ thứ mà chúng tôi kỳ vọng ở họ. Tôi nghĩ BHL đã làm điều đó một cách trọn vẹn nhất, nhưng chỉ như vậy là không đủ để chiến thắng những đội tuyển tầm cỡ như Saudi Arabia và Iraq.

Có rất nhiều sự hưng phấn ở Indonesia về bóng đá, và khi chúng tôi mới đến, dường như ai cũng tin rằng chúng tôi phải đảm bảo thành công. Nhưng điều đó chưa bao giờ được thảo luận một cách thực tế”, ông chia sẻ.

Alex Pastoor là trợ lý thân cận của HLV Kluivert khi dẫn dắt ĐT Indonesia.

Pastoor cũng nhắc đến việc PSSI từng đặt ra mục tiêu đầy tham vọng – đưa đội tuyển Indonesia đến World Cup 2026. Tuy nhiên, theo ông, với vị thế của Indonesia trên bảng xếp hạng FIFA (119 và mới tụt xuống 122), giấc mơ đó “không dễ và phi logic”. Phát biểu này được cho là lời mỉa mai nhẹ nhàng nhưng sâu cay, phản ánh sự chênh lệch giữa khát vọng và năng lực thực tế của bóng đá Indonesia. “Bạn không thể nói về World Cup khi nền tảng cơ bản vẫn còn quá yếu,” ông ngụ ý.

Sau khi PSSI xác nhận chia tay Patrick Kluivert cùng ban huấn luyện, Chủ tịch Erick Thohir gửi lời cảm ơn và chúc thành công cho toàn đội. Tuy nhiên, chỉ ít lâu sau, những người từng làm việc trong đội ngũ này bắt đầu lên tiếng. Và trong số đó, Alex Pastoor là người đầu tiên công khai bày tỏ sự bất mãn, nói về cách mà công sức của họ bị lãng quên, trong khi PSSI vẫn mơ mộng về những điều xa vời.

Alex Pastoor thất vọng khi bị PSSI sa thải.

Phát biểu của Pastoor đang gây chú ý lớn trong dư luận Indonesia. Nó không chỉ là lời than phiền của một cựu trợ lý bị sa thải, mà còn là tấm gương phản chiếu cho thực tế bóng đá nước này: nhiều kỳ vọng, nhưng thiếu nền tảng vững chắc để biến giấc mơ World Cup thành hiện thực.

Hiện, phía Indonesia được cho là đang ráo riết tìm kiếm HLV mới. Đã có nhiều cái tên được liên hệ với ĐT quốc gia xứ Vạn đảo như Van Gaal, Ten Hag, Jesus Casas và Timur Kapadze...