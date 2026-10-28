Cựu thủ môn ĐT Việt Nam báo tin vui ở tuổi 40

Thủ môn Bùi Tấn Trường vỡ òa đón con gái nhỏ chào đời.

Mới đây, cựu thủ môn Đội tuyển Quốc gia Việt Nam Bùi Tấn Trường chính thức thông báo tin vui bà xã Trần Thị Ngọc Liên đã hạ sinh thành công một bé gái. Nam thủ môn sinh năm 1986 rạng rỡ chia sẻ khoảnh khắc bên giường bệnh cùng vợ và thiên thần nhỏ vừa chào đời kèm dòng nhắn gửi ngọt ngào: "Chào mừng con gái đến với gia đình chúng ta".

Gia đình thủ môn Tấn Trường đón tin vui (Ảnh: FBNV)

Tin vui này nhanh chóng nhận được lời chúc từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Trước đó không lâu, thông tin bà xã Tấn Trường mang thai thiên thần nhỏ thứ ba đã thu hút sự chú ý lớn từ giới truyền thông. Sau nhiều năm xây dựng tổ ấm và đã có với nhau hai cậu con trai khôi ngô, sự xuất hiện của ái nữ nhỏ chính là mảnh ghép giúp niềm hạnh phúc của gia đình nam thủ môn thêm trọn vẹn.

Chuyện tình của Bùi Tấn Trường và bà xã Ngọc Liên luôn được xem là một trong những biểu tượng bền chặt đáng ngưỡng mộ của làng bóng đá Việt. Bắt đầu hẹn hò từ năm 2006 và chính thức về chung một nhà vào năm 2011, Ngọc Liên không chỉ là hậu phương vững chắc chăm lo gia đình mà còn đảm nhận vai trò quản lý các hoạt động kinh doanh tại quê nhà Đồng Tháp để chồng yên tâm thi đấu xa nhà. Trải qua gần hai thập kỷ đồng hành từ những ngày đầu sự nghiệp khó khăn cho đến khi gặt hái hàng loạt danh hiệu lớn nhỏ, sự thấu hiểu và gắn kết của hai vợ chồng vẫn luôn nồng nàn như thuở ban đầu.

Ở tuổi U40, bên cạnh sự nghiệp thi đấu bền bỉ và giàu thành tích, niềm vui đón thêm thành viên mới tiếp tục đánh dấu một cột mốc viên mãn trong cuộc sống đời tư của thủ môn Tấn Trường.