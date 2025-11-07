Cựu thần đồng Arsenal và hành trình quanh co từ Premier League, nhà tù đến giải hạng 6 Anh

Arsene Wenger từng rất ngưỡng mộ Jay Emmanuel-Thomas, đặc biệt là khả năng ghi bàn. "Có một điều tôi rất chắc chắn, cậu ấy có thể ghi bàn mọi lúc", cựu HLV Arsenal nói, "Jay là một tài năng lớn, người có những pha dứt điểm đáng kinh ngạc, cả trong lẫn ngoài vòng cấm, bằng chân phải hoặc chân trái".

Gia nhập Học viện Arsenal từ năm 8 tuổi, Emmanuel-Thomas đóng vai trò chính trong chức vô địch FA Youth Cup 2009. Anh cũng là đội trưởng đội U18 khi mới 16 tuổi và ký hợp đồng chuyên nghiệp với Pháo thủ mùa hè năm 2008, sau đó có 5 lần ra sân trong màu áo đội một.

Dĩ nhiên, để có một suất thường xuyên ở đội bóng lớn như Arsenal không phải điều dễ dàng. Và những tài năng trẻ thường được gửi đến những đội hạng dưới nhằm tích lũy kinh nghiệm và trau dồi kỹ năng. Emmanuel-Thomas cũng tương tự. Chỉ có điều phong độ anh luôn thiếu ổn định, để rồi quay lại đội một Arsenal là không thể.

Emmanuel-Thomas cùng đội trẻ Arsenal vô địch FA Youth Cup 2009.

Trong 14 năm kể từ khi rời Pháo thủ, Emmanuel-Thomas đã chơi ở Championship, League One, giải hạng hai Scotland, Thai League của Thái Lan và Indian Super League của Ấn Độ. Cuối cùng, Emmanuel-Thomas bị bắt với tội buôn lậu 60 kg cần sa từ Thái Lan vào Anh, với giá trị thị trường 815.000 USD. Cựu cầu thủ Arsenal bị tuyên án 4 năm tù và phải thụ án ít nhất 19 tháng mới được xem xét giảm án.

Theo biện minh của Emmanuel-Thomas, tiền bạc là lý do khiến anh sa vào con đường phạm tội. Quen với cuộc sống xa hoa, anh ta đã tiêu hết sạch tiền tiết kiệm và khoản lương ít ỏi từ bóng đá trở nên không đủ. Không chỉ để bản thân sa ngã, Emmanuel-Thomas còn đánh mất cả nhân cách khi lừa bạn gái mình, Yasmin Piotrowska, và bạn của cô, Rosie Rowland, bay đến Thái Lan để nhận ma túy thay anh ta. Cho đến khi bị bắt, họ vẫn nghĩ bên trong bốn chiếc vali chứa trang sức vàng.

May cho Emmanuel-Thomas, chỉ sau 34 ngày ngồi tù và 8 tháng tạm giam, nhờ cải tạo tốt kết hợp với tình trạng quá tải của hệ thống nhà tù Vương quốc Anh, anh ta đã được thả tự do. Không những vậy, tự do được 13 ngày, AFC Totton, đội bóng thuộc National League South (hạng 6 Anh) đã chìa tay ra, giúp cầu thủ này có cơ hội làm lại cuộc đời.

Emmanuel-Thomas đang chơi cho AFC Totton ở hạng 6 Anh.

Theo lời người đại diện Alex Javdan, "Jay đã nhận thức được quá khứ sai trái và đang cố gắng làm lại với sự khiêm tốn, trung thực và một khát khao thầm lặng để tìm kiếm sự cứu chuộc".

Totton, một thị trấn 28.000 dân, không kỳ thị Emmanuel-Thomas. Họ vẫn cổ vũ khi anh ra sân với chiếc áo số 14, cũng không ý kiến gì khi anh kiếm thêm bằng việc thi đấu ở giải bóng đá 6 người, đang rất được ưa chuộng ở châu Âu.

Vấn đề là người hâm mộ Totton không hài lòng trước phong độ kém cỏi của Emmanuel-Thomas. Cho đến nay, anh đã ra sân 11 trận nhưng chưa ghi được bất cứ bàn thắng nào. Cựu thần đồng Arsenal cũng chỉ đá chính 3 trận, trở thành lựa chọn thứ hai sau Tony Lee, cầu thủ ghi bàn hàng đầu của đội.

Như thể điều đó chưa đủ tệ, Emmanuel-Thomas còn đá hỏng 2 quả phạt đền. Trận gần nhất của Totton, anh còn không có tên trong danh sách đăng ký dù hoàn toàn khỏe mạnh. Điều này làm dấy lên sự bực bội từ người hâm mộ, khi cho rằng anh ta đã phản bội lời hứa "cống hiến hết mình cho CLB", đội bóng đã trao cơ hội vào thời điểm anh nghĩ rằng "bị cả thế giới quay lưng".

Trong trường hợp Totton quyết định không gắn bó lâu dài, Emmanuel-Thomas chỉ có thể tự trách mình. Anh ta chưa bao giờ đủ nỗ lực và chỉ giỏi trong việc khiến người khác thất vọng.