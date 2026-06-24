Cựu sao tuyển Anh: 'Kẻ ganh ghét nói Ronaldo hết thời, hãy im đi'

Rio Ferdinand không thể giấu nổi cảm xúc vui mừng khi đàn em ghi liên tiếp 2 bàn tại World Cup 2026.

Rạng sáng 24/6 (theo giờ Việt Nam), Ronaldo ghi 2 bàn trong chiến thắng 5-0 của Bồ Đào Nha trước Uzbekistan ở vòng bảng World Cup 2026. Ronaldo trở thành cầu thủ duy nhất trong lịch sử ghi bàn ở 6 kì World Cup liên tiếp. Anh cũng là người Bồ Đào Nha ghi nhiều bàn thắng nhất tại đấu trường bóng đá số một hành tinh.

Trên mạng xã hội X (Twitter), Rio Ferdinand không giấu được cảm xúc và đăng tải video: " Hãy tận hưởng những cầu thủ lớn và đừng chỉ trích họ nữa. Các bạn biết gì không, những kẻ ganh ghét nói Ronaldo hết thời và đến lúc họ phải im đi ".

Ronaldo lập cú đúp bàn thắng trước Uzbekistan.

Rio Ferdinand bắt đầu tình bạn với Cristiano Ronaldo khi cả hai thi đấu trong màu áo Manchester United và cùng tạo nên thời hoàng kim của Quỷ đỏ. Cựu trung vệ này chưa từng che giấu sự ngưỡng mộ dành cho CR7.

Ngôi sao người Anh liên tục đăng bài trên trang cá nhân. Khi Ronaldo mở tỉ số trận đấu, Ferdinand viết: " Ronaldo muôn năm ". Sau khi Ronaldo nhường Mendes đá phạt và ghi bàn, Ferdinand mỉa mai: " Sao người ta nói Ronaldo không phải cầu thủ chơi đồng đội ". Đến khi CR7 ghi bàn thứ hai, Ferdinand không dừng lại: " Thêm bàn nữa rồi ".

Cựu tuyển thủ Anh phấn khích và khẳng định Ronaldo đã để lại dấu ấn rất lớn ở World Cup 2026.

" Với tất cả những người đang hoài ghi Ronaldo, làm sao các bạn lại nghi ngờ một người đang trên đường ghi được 1000 bàn thắng. Anh ấy đã vượt qua thành tích ghi bàn của huyền thoại Eusebio tại World Cup, và Eusebio thì rất vĩ đại. Ronaldo giờ đây là cầu thủ duy nhất còn sống trên thế giới mà ghi được bàn thắng ở 6 kì World Cup liên tiếp.

Nhiều người nói rằng anh ta đã hết thời, không nên vào sân và đang làm hại đội tuyển Bồ Đào Nha. Với tôi, không có nhiều trung phong trên thế giới lại có khả năng di chuyển không bóng hay như vậy. Bàn đầu tiên, anh ấy thoát khói sự kèm cặp của trung vệ Uzbekistan và dứt điểm hay. Bàn thứ hai, một cầu thủ 41 tuổi đã vượt qua cả trung vệ trẻ rồi dứt điểm như là cách là Haaland ghi bàn vậy ", Ferdinand bày tỏ.