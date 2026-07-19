Cựu sao Real Madrid dự đoán sốc, Argentina thua thảm trước Tây Ban Nha?

Toni Kroos đánh giá Tây Ban Nha nhỉnh hơn Argentina trước chung kết World Cup 2026, thậm chí cho rằng La Roja có thể thắng cách biệt nếu là đội mở tỷ số.

Chỉ còn ít giờ trước trận chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina, cựu tiền vệ người Đức của Real Madrid, Toni Kroos đã đưa ra nhận định gây chú ý khi đánh giá đại diện châu Âu đang nắm nhiều lợi thế hơn trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Theo nhà vô địch World Cup 2014, nếu Tây Ban Nha ghi bàn trước, Argentina hoàn toàn có thể phải nhận một thất bại với cách biệt rất lớn.

Chia sẻ trong chương trình phát trên TikTok cùng em trai Felix Kroos, cựu tiền vệ Real Madrid không ngần ngại đặt niềm tin vào đoàn quân của HLV Luis de la Fuente. Kroos cho rằng sức mạnh lớn nhất của Tây Ban Nha nằm ở khả năng kiểm soát bóng, điều tiết nhịp độ và buộc đối thủ phải chạy theo lối chơi của mình.

"Nếu một đội như Tây Ban Nha được thi đấu trong thế dẫn bàn, bạn sẽ không muốn đối đầu với họ", Kroos nhận định.

Cựu tuyển thủ Đức sau đó còn đưa ra dự đoán táo bạo hơn về kịch bản trận đấu: "Nếu Tây Ban Nha ghi bàn trước thì hãy quên chuyện lội ngược dòng đi. Argentina có thể thủng lưới ba hoặc bốn bàn. Họ sẽ không tìm ra lời giải", Kroos nói.

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Đây là nhận định gây nhiều tranh cãi bởi Argentina đang là đương kim vô địch thế giới và vừa có hành trình đầy bản lĩnh để góp mặt ở trận đấu cuối cùng. Tuy nhiên, Kroos tin rằng phong cách thi đấu của Tây Ban Nha là khắc tinh đối với bất kỳ đối thủ nào khi họ chiếm được lợi thế.

Theo cựu tiền vệ 35 tuổi, La Roja không chỉ kiểm soát bóng vượt trội mà còn sở hữu hệ thống phòng ngự rất chắc chắn. Khi đối phương buộc phải dâng cao đội hình tìm bàn gỡ, Tây Ban Nha càng có nhiều khoảng trống để khai thác bằng những pha phối hợp tốc độ và khả năng luân chuyển bóng chính xác.

Xuyên suốt World Cup 2026, đội bóng của HLV Luis de la Fuente đã nhiều lần thể hiện bản lĩnh trong việc kiểm soát thế trận sau khi vượt lên dẫn trước. Khả năng giữ bóng, kéo giãn đội hình đối phương và hạn chế cơ hội phản công được xem là nền tảng giúp Tây Ban Nha tiến vào trận chung kết.

Dù đánh giá cao Tây Ban Nha, Kroos không hề xem thường Argentina. Anh cho rằng đại diện Nam Mỹ không phải tập thể mạnh nhất giải đấu về mặt chuyên môn, nhưng lại sở hữu bản lĩnh thi đấu hiếm có cùng một Lionel Messi vẫn tạo ra khác biệt ở tuổi 39.

"Argentina không mạnh hơn tuyển Đức, nhưng họ có tinh thần chiến đấu đáng kinh ngạc và Messi đã đưa họ vào chung kết", Kroos nhận xét.

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Đáng chú ý, cựu ngôi sao Real Madrid dành nhiều lời khen cho đối thủ cũ trong nhiều trận El Clasico. Theo Kroos, điều khiến Messi khác biệt không còn nằm ở tốc độ hay thể lực, mà là khả năng đọc trận đấu và đưa ra quyết định chính xác trong từng khoảnh khắc.

"Tôi nhận ra sự thông minh trong lối chơi của Messi vẫn không ngừng phát triển. Tôi từng nghĩ World Cup 2022 sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của cậu ấy", Kroos chia sẻ.

Thực tế, Messi tiếp tục là linh hồn trong hành trình vào chung kết của Argentina. Thủ quân Albiceleste không chỉ trực tiếp ghi bàn mà còn liên tục tạo ra những đường kiến tạo quyết định, góp công lớn đưa đội bóng Nam Mỹ vượt qua hàng loạt đối thủ mạnh để bảo vệ thành công cơ hội bảo vệ ngôi vương.

Tuy nhiên, Kroos tin rằng mọi lợi thế của Messi và các đồng đội có thể trở nên vô nghĩa nếu Argentina để Tây Ban Nha chiếm quyền kiểm soát trận đấu ngay từ đầu. Theo anh, bàn mở tỷ số sẽ là yếu tố mang tính bước ngoặt, bởi khi La Roja có lợi thế dẫn bàn, họ rất hiếm khi để đối thủ lấy lại thế trận.

Phát biểu của Kroos nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người đồng tình với nhận định về sức mạnh kiểm soát bóng của Tây Ban Nha, nhưng cũng không ít ý kiến cho rằng dự đoán Argentina có thể thua ba hoặc bốn bàn là quá mạo hiểm, nhất là khi đội bóng của HLV Lionel Scaloni luôn nổi tiếng với khả năng thi đấu lì lợm ở các trận cầu lớn.

Dù kết quả cuối cùng ra sao, nhận định của Toni Kroos đã góp phần hâm nóng bầu không khí trước trận chung kết được chờ đợi nhất World Cup 2026. Cuộc đối đầu giữa lối chơi kiểm soát của Tây Ban Nha và bản lĩnh cùng sự bùng nổ của Lionel Messi hứa hẹn sẽ tạo nên một màn so tài đỉnh cao để xác định nhà vô địch mới của bóng đá thế giới.