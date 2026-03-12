Cựu tiền vệ bóng đá Joey Barton - gã trai hư khét tiếng từng khoác áo Manchester City - mới đây đã bị tạm giam sau khi bị cáo buộc liên quan đến một vụ tấn công nghiêm trọng, khiến nạn nhân có nguy cơ mất thị lực một mắt.

Theo thông tin được trình bày tại tòa, vụ việc xảy ra vào tối 8.3, gần CLB Golf Huyton & Prescot ở Merseyside. Barton (43 tuổi) cùng với Gary O’Grady (50 tuổi, làm nghề lợp mái nhà) bị buộc tội hành hung một người đàn ông sau khi xảy ra tranh cãi tại quầy bar của câu lạc bộ.

Cựu tiền vệ của Manchester City, Joey Barton, 43 tuổi, đã bị tạm giam sau cáo buộc hành hung một người đàn ông. Ảnh: Alamy

Nạn nhân được xác định là Kevin Lynch (51 tuổi). Tòa án cho biết ông đã bị tổn thương thị lực nghiêm trọng và có nguy cơ bị mù một mắt sau vụ tấn công.

Theo công tố viên Chelsea Kearns, trước khi vụ việc xảy ra, một cuộc cãi vã đã nổ ra bên trong CLB sau một ngày chơi golf và uống rượu. Khi ông Lynch rời khỏi tòa nhà, một nhóm đàn ông đã tụ tập sẵn trên con đường bên ngoài.

Một nhân chứng kể rằng cô nghe thấy tiếng một người đàn ông hét “dừng lại, dừng lại”. Tuy nhiên, ông Lynch vẫn bị đấm, đá vào đầu và thân người, thậm chí bị giẫm đạp khi đã ngã xuống đất. Trong lúc hành hung, một người còn hét lên rằng nạn nhân “đáng lẽ mày nên cư xử cho đúng”.

Ông Lynch - người từng quản lý nhiều CLB bóng đá nghiệp dư - được đưa đến bệnh viện với nhiều chấn thương nghiêm trọng ở mặt và cơ thể. Cảnh sát cho biết tình trạng của ông hiện nghiêm trọng nhưng đã ổn định, song thị lực có thể bị ảnh hưởng vĩnh viễn.

Tại phiên điều trần kéo dài khoảng 22 phút ở Tòa án Magistrates Liverpool, Barton xuất hiện với kính đeo mắt, mặc quần thể thao xám và áo len golf màu xanh đậm. Anh chỉ lên tiếng để xác nhận tên, địa chỉ và ngày sinh.

Gary O’Grady được tại ngoại có điều kiện, trong khi Barton bị yêu cầu tiếp tục tạm giam cho đến phiên xét xử tiếp theo tại Tòa án Crown Liverpool vào ngày 7.4.

Một số cư dân sống gần lối vào câu lạc bộ golf cho biết họ nhìn thấy một người đàn ông bị thương nặng nằm trên đường vào khoảng 9 giờ tối hôm xảy ra vụ việc.

Ngày hôm sau, một người dắt chó đi dạo còn phát hiện một vũng máu lớn trên đường, trước khi cảnh sát đến rải cát và phong tỏa khu vực để điều tra.

Vụ tấn công xảy ra gần Câu lạc bộ Golf Huyton & Prescot ở Merseyside. Ảnh: STEVE ALLEN

Kevin Lynch hiện sống cách sân golf chưa đầy hai dặm cùng gia đình. Ông đã kết hôn và có hai con gái trưởng thành. Ngoài hoạt động bóng đá, ông còn là hiệu trưởng của NexGen Academy tại Liverpool - một cơ sở giáo dục dành cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt.

Joey Barton từng là cầu thủ nổi tiếng của bóng đá Anh, ra sân 269 trận tại Premier League, trong đó có 130 trận cho Manchester City. Anh cũng từng khoác áo Newcastle, QPR, Burnley, Marseille và Rangers, đồng thời có một lần thi đấu cho đội tuyển Anh.

Sau khi giải nghệ, Barton chuyển sang làm HLV cho Bristol Rovers trước khi rời bóng đá và bắt đầu thực hiện podcast cá nhân mang tên Common Sense with Joey Barton .