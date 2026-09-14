Cựu sao Indonesia khen Xuân Son hết lời, thừa nhận điểm yếu chí mạng của ĐTQG xứ Vạn đảo

Thành tích của Xuân Son trong màu áo ĐT Việt Nam khiến cựu tiền đạo Indonesia - Ilham Jaya Kesuma thừa nhận đội bóng xứ Vạn đảo đang rất cần một chân sút như anh.

Nguyễn Xuân Son đang trở thành hình mẫu mà bóng đá Indonesia khao khát sở hữu. Không chỉ bởi khả năng ghi bàn, tiền đạo của ĐT Việt Nam còn gây ấn tượng với cách di chuyển, chọn vị trí và đưa ra quyết định trong vòng cấm.

Nhận xét về Xuân Son, cựu tiền đạo Indonesia Ilham Jaya Kesuma cho rằng đây chính là những phẩm chất mà các chân sút của đội tuyển nước này đang thiếu. Theo Ilham, Xuân Son không nhất thiết phải là cầu thủ nổi bật nhất về kỹ thuật, nhưng lại đặc biệt nguy hiểm nhờ khả năng xuất hiện đúng chỗ và dứt điểm đúng thời điểm.

“Tôi thấy Xuân Son có tốc độ tốt hơn một chút thôi, nhưng điều đáng nói hơn cả là cách chơi, khả năng chọn vị trí và thời điểm dứt điểm thực sự rất tốt. Khi anh ấy sút bóng, khi anh ấy chỉ chạm bóng một lần hay khi kiểm soát bóng, khả năng chọn vị trí của anh ấy đều rất tốt. Đó là điều chúng ta cần phải suy nghĩ, điều chúng ta cần phải có ở Indonesia", Ilham Jaya Kesuma nhận xét.

Cựu tuyển thủ Indonesia đặc biệt ấn tượng với những tình huống Xuân Son chỉ cần một hoặc hai chạm để xử lý trong khu vực cấm địa. Đây là kỹ năng tưởng như đơn giản nhưng lại đòi hỏi khả năng quan sát, phán đoán và cảm giác không gian rất tốt.

Xuân Son đã chứng minh điều đó trước Indonesia, Thái Lan

Những lời khen từ Indonesia càng đáng chú ý khi Xuân Son từng trực tiếp đối đầu các đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á và để lại dấu ấn rõ nét.

Tại ASEAN Cup 2024, giải đấu đầu tiên Xuân Son khoác áo ĐT Việt Nam, tiền đạo sinh năm 1997 nhanh chóng trở thành nhân tố quan trọng trong hành trình giành chức vô địch. Anh ghi 7 bàn, đoạt danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Đáng nói, Xuân Son không chỉ tỏa sáng trước những đối thủ bị đánh giá thấp hơn. Khi gặp Indonesia, anh cũng cho thấy khả năng tạo khác biệt trước một đội bóng có chất lượng và tổ chức phòng ngự tốt. Việc từng ghi bàn vào lưới Indonesia (AFF Cup 2026) khiến những nhận xét từ Ilham càng có thêm sức nặng.

Màn trình diễn đáng nhớ nhất của Xuân Son trước Thái Lan thì diễn ra ở AFF Cup 2024. Ở trận chung kết lượt đi, anh lập cú đúp giúp Việt Nam đánh bại đội bóng xứ Chùa Vàng 2-1. Sau đó, ĐT Việt Nam tiếp tục vượt qua Thái Lan ở Bangkok để đăng quang với tổng tỷ số 5-3.

Hai bàn thắng vào lưới Thái Lan cho thấy giá trị của Xuân Son ở những trận cầu có tính chất quyết định. Tiền đạo này không cần quá nhiều cơ hội để tạo ra khác biệt, đồng thời có khả năng tận dụng khoảng trống rất nhanh khi hàng phòng ngự đối phương mắc sai lầm.

Đó cũng là lý do Xuân Son không đơn thuần được nhìn nhận như một chân sút ghi nhiều bàn. Anh mang đến cho ĐT Việt Nam một phương án tấn công có thể giải quyết trận đấu bằng những khoảnh khắc mà đối thủ khó lường trước.

Indonesia thiếu một số 9 đủ sắc bén

Theo Ilham, vấn đề của bóng đá Indonesia nằm ở việc đội tuyển chưa sở hữu một trung phong có chất lượng và sự ổn định tương tự. Các tiền đạo như Ramadhan Sananta, Hokky Caraka hay Arkhan Kaka đều được kỳ vọng, trong khi Ole Romeny cũng là một phương án trên hàng công.

Tuy nhiên, việc tìm được một chân sút có khả năng duy trì hiệu suất cao ở cấp độ đội tuyển vẫn là bài toán không dễ giải quyết.

Thực tế này một phần xuất phát từ hệ thống bóng đá Indonesia. Các CLB thường sử dụng tiền đạo ngoại, qua đó khiến những chân sút nội địa có ít cơ hội thi đấu thường xuyên ở vị trí mũi nhọn. Khi bước lên đội tuyển, họ vì thế thiếu môi trường cạnh tranh và tích lũy kinh nghiệm cần thiết.

Ilham cho rằng một tiền đạo giỏi không thể xuất hiện chỉ sau một thời gian ngắn. Các cầu thủ trẻ cần được thi đấu, cạnh tranh và trải qua quá trình phát triển đủ dài trước khi có thể trở thành lựa chọn đáng tin cậy cho đội tuyển quốc gia.

“Trở thành một cầu thủ giỏi, dù là tiền đạo, hậu vệ hay tiền vệ, không phải chuyện xảy ra chỉ sau một đêm. Cần có quá trình và sự cạnh tranh”, ông nói.

Ở góc độ đó, câu chuyện Xuân Son cũng cho thấy vì sao một tiền đạo có khả năng săn bàn ổn định lại quan trọng với một đội tuyển. ĐT Việt Nam từng có những thời điểm gặp khó khăn trong việc tìm kiếm một trung phong đủ sức tạo khác biệt, nhưng sự xuất hiện của Xuân Son đã mang đến một lời giải mới.

Điều đáng chú ý là giá trị của Xuân Son càng được thể hiện rõ khi đối thủ là Indonesia hay Thái Lan, những đội bóng thường được xem là đối trọng trực tiếp của Việt Nam tại khu vực. Những bàn thắng và màn trình diễn của anh trước các đối thủ này đã tạo nên một hồ sơ đủ thuyết phục để trở thành hình mẫu mà bóng đá Indonesia đang mong muốn có được.

Với Indonesia, việc một cựu tiền đạo đội tuyển công khai thừa nhận sự thiếu hụt ấy có thể xem là lời cảnh báo. Còn với ĐT Việt Nam, Xuân Son đang cho thấy anh không chỉ là một chân sút hiệu quả, mà còn là thứ vũ khí có khả năng tạo khác biệt ở những trận đấu lớn.

Tới đây tại FIFA ASEAN Cup 2026, Indonesia sẽ mang đội hình rất mạnh tới chinh phục chức vô địch, cũng như mong phục hận ĐT Việt Nam khi họ thua chúng ta 0-3 ngay trên sân nhà tại vòng bảng AFF Cup 2026. Hiện tại Indonesia có đội hình gồm rất nhiều các cầu thủ con lai nhập tịch ở đều các tuyến, được đánh giá mạnh bậc nhất Đông Nam Á.

Trong khi Indonesia nằm ở bảng A với Malaysia, Singapore, Bangladesh thì Việt Nam ở bảng B với Thái Lan, Philippines và Pakistan.