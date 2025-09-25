Theo nguồn tin của Báo Điện tử VTC News, tiền đạo David Henen (SHB.Đà Nẵng) vừa được Liên đoàn bóng đá Togo triệu tập để chuẩn bị cho hai trận đấu gặp Congo và Nam Sudan tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi.

Việc David Henen trở lại đội tuyển Togo mang đến bất ngờ lớn bởi anh vắng mặt suốt thời gian qua. Lần gần nhất Henen thi đấu cho quê hương là ở trận giao hữu quốc tế hơn một năm về trước. Phong độ ấn tượng trong màu áo Đà Nẵng giúp Henen có cơ hội trở lại đội tuyển quốc gia. Anh ghi 3 bàn ở V.League và 1 bàn ở cúp Quốc gia sau 4 trận đấu.

David Henen trong màu áo Everton.

Trong quá khứ, David Henen từng chơi cho nhiều cấp độ đội tuyển trẻ của Bỉ nhưng sau đó anh quyết định thi đấu cho đội tuyển Togo khi không thể cạnh tranh suất thi đấu với những siêu sao như Mertens, Openda, Lukaku hay Januzaj. Anh từng tập luyện cho đội trẻ Everton nhưng chưa thể vươn đến đẳng cấp cao nhất.

Lúc này, đội tuyển Togo vẫn còn hy vọng tìm kiếm tấm vé dự World Cup 2026. Họ nằm ở bảng B cùng Congo, Senegal, Nam Sudan, Mauritanie và Sudan. Kết thúc 8 trận, Togo xếp thứ 4 với 7 điểm nhưng khoảng cách với đội nhì bảng Congo chỉ là 6 điểm.

Tại châu Phi, vòng loại World Cup được chia làm 9 bảng đấu và thi đấu theo thể thức vòng tròn lượt đi và về. Đội dẫn đầu ở mỗi bảng đấu giành quyền tham dự World Cup. Bốn đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ vào vòng play-off. Ở vòng này, các đội được chia làm hai cặp. Hai đội thắng bước vào trận "chung kết" để tìm ra người sở hữu tấm vé dự vòng play-off liên lục địa.

Thực tế, bảng B của đội tuyển Togo chứng kiến sức mạnh vượt trội của Senegal. Hy vọng đi tiếp của Henen và đồng đội không quá lớn nhưng chưa phải khép lại. Nhưng rõ ràng hành trình giành vé dự World Cup của quốc gia này vẫn còn rất gian nan.