Bóng đá Anh vừa đón nhận một câu chuyện đầy bất ngờ và xúc động liên quan đến Amy Car, cựu thủ môn từng khoác áo Arsenal và Chelsea. Cô tình cờ phát hiện mình mắc u não sau một lần ngất xỉu khi nhìn thấy nhện trong phòng ngủ.

Amy Car vốn có nỗi sợ nhện từ nhỏ. Trong một lần đối diện con vật này, cô bất ngờ mất ý thức. Ban đầu, bác sĩ cho rằng đây chỉ là phản ứng tâm lý. Tuy nhiên, kết quả chụp MRI sau đó lại cho thấy trong não Car tồn tại một khối u.

Nữ cầu thủ phát hiện ung thư sau khi ngất xỉu vì nhìn thấy nhện

Khối u ban đầu được xác định là lành tính, song quá trình theo dõi cho thấy tình trạng chuyển biến xấu. Car đã phải trải qua phẫu thuật, xạ trị và hóa trị để duy trì sự sống. Những tưởng bệnh tình đã tạm lắng, nhưng gần đây, cô xuất hiện nhiều triệu chứng nghiêm trọng như mờ mắt, nói ngọng. Kết quả kiểm tra cho thấy khối u đã phát triển trở lại.

Trong sự nghiệp, Amy Car từng được đánh giá là một thủ môn giàu tiềm năng, từng thi đấu cho cả Arsenal lẫn Chelsea – hai CLB hàng đầu của bóng đá nữ Anh.