Siêu xe của Aubameyang gặp tai nạn trên đường tới sân tập Deportivo.

Tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang vừa trải qua phen thót tim khi siêu xe của anh va chạm với một ô tô khác trên đường tới sân tập của Deportivo La Coruna. Rất may, không ai bị thương nặng và chân sút 37 tuổi vẫn hoàn thành trọn vẹn giáo án cùng toàn đội.

Theo ghi nhận từ truyền thông Tây Ban Nha, sự cố xảy ra trên đường cao tốc AP-9, đoạn qua khu vực Betanzos (vùng Tây Bắc Tây Ban Nha) khi Aubameyang đang trên đường di chuyển tới trung tâm huấn luyện của CLB. Chiếc Ferrari F12 N-Largo màu ngọc lam thuộc sở hữu của cựu tiền đạo Arsenal đã va chạm với một chiếc BMW X1.

Cú va chạm mạnh khiến chiếc BMW X1 bị lật ngửa và hư hỏng nặng, buộc lực lượng chức năng phải điều xe cứu hộ tới đưa phương tiện rời khỏi hiện trường. Ngay sau khi nhận được tin báo từ các nhân chứng, cảnh sát, lực lượng cứu hỏa cùng nhân viên y tế đã nhanh chóng có mặt để xử lý vụ việc và đảm bảo an toàn giao thông.

May mắn lớn nhất của vụ va chạm là tất cả những người liên quan đều tự thoát ra khỏi xe an toàn và không ai gặp chấn thương nghiêm trọng. Đáng chú ý, sau khi giải quyết xong sự việc tại hiện trường, Aubameyang vẫn tiếp tục hành trình tới sân tập của Deportivo La Coruna và tập luyện bình thường theo kế hoạch.

Aubameyang gặp tai nạn nhưng may mắn không sao (Ảnh: punchng)

Chia sẻ với truyền thông, tiền đạo người Gabon giữ thái độ khá điềm tĩnh: "Chỉ là một chút lo lắng thôi. Những chuyện như vậy vẫn thường xảy ra trong cuộc sống. Điều quan trọng nhất là người kia trong vụ tai nạn đều ổn, và tôi cũng vậy".

Vụ tai nạn xảy ra vào thời điểm Aubameyang đang nỗ lực tìm lại nhịp điệu thi đấu ổn định sau quãng thời gian liên tục gặp trục trặc về thể lực. Đầu tháng 11, chân sút 37 tuổi mới trở lại sau chấn thương đầu gối, bên cạnh các vấn đề khác liên quan đến mắt cá chân và sụn chêm. Dẫu vậy, anh vẫn để lại dấu ấn đáng kể khi ghi tới 5 bàn thắng chỉ sau 5 lần ra sân đầu mùa.

Trước mắt, Aubameyang và các đồng đội tại Deportivo La Coruna sẽ bước vào trận đấu đầy duyên nợ với Barcelona vào ngày 29/11. Với cá nhân tiền đạo người Gabon, đây là dịp chạm trán đội bóng cũ mà anh từng khoác áo trước khi chia tay vào năm 2022.