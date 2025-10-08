Cựu quan chức Malaysia yêu cầu trục xuất 7 cầu thủ nhập tịch sau án phạt của FIFA

Vào ngày 6/10, FIFA đã đăng tải đầy đủ tài liệu về vụ việc 7 cầu thủ nhập tịch bao gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano thi đấu cho đội tuyển Malaysia.

Tổ chức đầu não của bóng đá thế giới chỉ ra những sai lệch trong hồ sơ của 7 cầu thủ nói trên và kết luận họ đã thi đấu cho đội tuyển Malaysia trái phép. FIFA cho rằng án phạt dành cho LĐBĐ Malaysia và 7 cầu thủ nhập tịch là xứng đáng.

Cả 7 cầu thủ bị FIFA trừng phạt đều từng thi đấu cho tuyển Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027

Giáo sư Ramasamy Palanisamy – cựu Phó Thủ hiến bang Penang (Malaysia) – đã bày tỏ quan điểm về vụ việc:

“Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) khẳng định 7 cầu thủ trong đội tuyển Malaysia là công dân Malaysia đã nhập tịch. Tuy nhiên, có một sự khác biệt lớn giữa nơi sinh thực sự của họ và các tài liệu "bị làm giả" do LĐBĐ Malaysia nộp lên FIFA.

FAM cho rằng án phạt này là do các vấn đề thủ tục chứ không phải do hành vi sai trái nghiêm trọng. Nhưng FIFA không phải là một cơ quan bóng đá thông thường. Đó là một tổ chức có uy tín quốc tế. Một cơ quan toàn cầu như vậy sẽ không đưa ra một cáo buộc nghiêm trọng như giả mạo tài liệu nếu không có bằng chứng thuyết phục.

Liệu FAM có vội vàng nộp hồ sơ đến mức bỏ qua bước xác minh cần thiết với cơ quan có thẩm quyền không? Các bằng chứng dường như cho thấy 7 cầu thủ này là người nước ngoài và có thể đã không hoàn thành đúng quy trình nhập tịch. Theo các báo buộc, hồ sơ về nơi sinh của 7 cầu thủ nhập tịch có thể đã bị làm giả để kịp thời hạn đăng ký của FIFA.

Đội tuyển Malaysia (áo vàng) có thể bị xử thua 2 trận gặp Việt Nam và Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027

Nếu vụ việc đúng như những gì FIFA đăng tải, các quan chức FAM liên quan phải từ chức ngay lập tức. 7 cầu thủ nhập tịch cũng nên bị trục xuất về nước”.

Cho thời điểm hiện tại, người hâm mộ Malaysia vẫn chưa nhận được bất kỳ lời hứa nào về một cuộc điều tra xung quanh việc hình ảnh của bóng đá Malaysia bị hoen ố ra sao sau án phạt từ FIFA”.

LĐBĐ Malaysia hiện đang nỗ lực kháng cáo. Quy trình kháng cáo có nhiều bước và sẽ kéo dài nhiều tuần. Do đó, LĐBĐ châu Á (AFC) cũng chưa thể ngay lập tức đưa ra một án phạt bổ sung dành cho LĐBĐ Malaysia. Trước mắt, đội tuyển Malaysia vẫn sẽ tiếp tục hành trình tại vòng loại Asian Cup 2027 với 2 trận gặp tuyển Lào trong tháng 10/2025 mà không thể sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch bị FIFA treo giò.