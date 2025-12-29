Cựu HLV U16 Việt Nam 'xâm phạm thân thể' trọng tài, VFF phạt nặng

Chiều 29/12, Ban Kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vừa ra quyết định số 1.249 phạt 7,5 triệu đồng và cấm chỉ đạo 6 trận liên tiếp với ông Đinh Văn Dũng - huấn luyện viên đội U19 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ông Dũng bị xác định có hành vi "xâm phạm thân thể" trọng tài trong trận đấu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Sông Lam Nghệ An ở vòng loại U19 Quốc gia 2026.

Phút 36, Nguyễn Quang Lê (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh) phải nhận thẻ đỏ trực tiếp từ trọng tài chính điều khiển trận đấu. Ngay lập tức, ban huấn luyện đội bóng miền Trung có phản ứng dữ dội và ông Dũng nhận thêm thẻ đỏ trực tiếp vì xô đẩy trọng tài. Trợ lý Nguyễn Anh Cường cũng nhận thẻ đỏ vì các phản ứng quá mức.

HLV Đinh Văn Dũng trong màu áo U16 Việt Nam.

Với hành vi của mình, ông Nguyễn Anh Cường bị phạt 1,25 triệu đồng và bị cấm chỉ đạo 2 trận liên tiếp vì lỗi "phản ứng trọng tài".

Cách đây vài năm, câu chuyện giữa huấn luyện viên Đinh Văn Dũng và đội bóng cũ Sông Lam Nghệ An khiến dư luận ồn ào một thời gian. Ông Dũng bất ngờ bị câu lạc bộ chấm dứt hợp đồng lao động và nhiều phụ huynh của cầu thủ trẻ ở trung tâm đào tạo cũng bất ngờ, không đồng tình.

Năm 2013, ông Đinh Văn Dũng từng nắm giữ vai trò huấn luyện viên trưởng đội U16 Việt Nam. Đây là thế hệ có nhiều cầu thủ tài năng như Đức Chiến, Hoàng Đức,...

Cũng tại bảng C, VFF còn vừa ra án phạt rất nặng với các cầu thủ trẻ. VFF thông báo phạt 3 triệu 750 nghìn đồng với Trần Quang Duy, Trương Phú Quý; phạt 2,5 triệu đồng với Trần Triệu Duy Khoa, Đinh Duy Báo và Nguyễn Công Thuận. Toàn bộ 5 cầu thủ bị cấm thi đấu đến hết giải U19 Quốc gia vì hành vi "thi đấu không đúng khả năng" và "làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến giải đấu cùng Liên đoàn bóng đá Việt Nam"

Nguyễn Công Thuận là thủ môn và các cầu thủ còn lại đều tham gia thi đấu trong các trận vừa qua của U19 Bê Tông 26 Gia Lai. Ở vòng loại năm nay, Bê Tông 26 Gia Lai nằm ở bảng C cùng Sông Lam Nghệ An, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Hoàng Anh Gia Lai, Huế.