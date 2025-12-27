Cựu HLV Marseille qua đời ở tuổi 72

Cựu huấn luyện viên của Olympique Marseille và đội tuyển quốc gia Bờ Biển Ngà, Jean-Louis Gasset, đã qua đời ở tuổi 72. Ảnh: Olympique Marseille

Cựu huấn luyện viên của Olympique Marseille và đội tuyển Bờ Biển Ngà, Jean-Louis Gasset, đã qua đời ở tuổi 72 vào sáng hôm qua, theo thông báo trên trang chủ câu lạc bộ Montpellier. Là con trai của người sáng lập Montpellier HSC, Bernard Gasset, ông là một nhân vật được yêu mến và kính trọng trong làng bóng đá Pháp. Jean-Louis Gasset đã dành toàn bộ sự nghiệp cầu thủ của mình tại Montpellier và sau khi chuyển sang cầm quân, ông nổi tiếng trong vai trò trợ lý huấn luyện viên cho HLV Laurent Blanc tại Bordeaux, đội tuyển quốc gia Pháp và Paris Saint-Germain.

Sau đó, cố HLV Jean-Louis Gasset tiến thêm một bước nữa để trở thành huấn luyện viên trưởng lần lượt tại Montpellier, Saint-Etienne, đội tuyển quốc gia Bờ Biển Ngà và Olympique Marseille. Hai năm trước, Marseille sau khi sa thải HLV Gennaro Gattuso đã bổ nhiệm cố chiến lược gia người Pháp. Dù không thể đạt mục tiêu cùng Marseille dự cúp châu Âu khi kết thúc mùa giải đầy khủng hoảng, Jean-Louis Gasset vẫn được đông đảo khán giả Les Phoceens tôn trọng. Sau khi hợp đồng của ông kết thúc vào năm 2024, ông tuyên bố nghỉ hưu và nhường chỗ cho HLV đương nhiệm Roberto De Zerbi.

Trong mùa giải 2024/25, với tình cảm sâu sắc dành cho đội bóng Montpellier, cố HLV Jean-Louis Gasset rút lại quyết định giải nghệ để trở lại dẫn dắt đội bóng từng vô địch nước Pháp trong tình cảnh rơi vào khủng hoảng. Dù không thể ngăn Montpellier thoát khỏi cảnh xuống hạng, cố HLV Gasset vẫn được các cổ động viên nhà tôn trọng và giữ nguyên tình cảm ban đầu. Sau khi chính thức rời vai trò cầm quân, cố HLV Gasset công tác vai trò bình luận viên cho Ligue 1+, nền tảng truyền hình nội bộ của giải hàng đầu nước Pháp.

Rất nhiều nhân vật của làng bóng đá Pháp đã dành sự chia buồn và tri ân sâu sắc đến cố HLV Jean-Louis Gasset. Trong đó có ngôi sao Kylian Mbappe: "Một người thầy lớn đã ra đi. Cảm ơn ông vì tất cả và cầu mong ông yên nghỉ. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình và những người thân yêu của ông."