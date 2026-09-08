Cựu đội trưởng U20 Việt Nam: Tuổi 29 mất hết tất cả, chỉ còn vài chục nghìn

Cựu đội trưởng U20 Việt Nam Nguyễn Trọng Đại khiến người hâm mộ xôn xao trên mạng xã hội khi tiết lộ tình trạng "mất hết tất cả" ở tuổi 29.

Ở tuổi 29, Nguyễn Trọng Đại - cựu đội trưởng U20 Việt Nam - bất ngờ đăng bài tìm việc trên trang Facebook cá nhân sau quãng thời gian dài rời xa bóng đá đỉnh cao. Tiền vệ sinh năm 1997 cho biết anh bị đứt dây chằng chéo trước, khó trở lại thi đấu chuyên nghiệp, hiện không có việc làm và chỉ còn vài chục nghìn đồng trong túi.

“Năm 21 tuổi, tôi trở về từ Thường Châu giữa hàng triệu lời chúc mừng. Năm 29 tuổi, tôi chấn thương nặng, không có việc làm và trong túi chỉ còn vài chục nghìn. Đây có lẽ là lúc khó khăn nhất trong cuộc đời mình. Nhà mình nghèo từ bé, nhưng bố vẫn cố gắng cho mình theo đuổi bóng đá bởi mình được nhận xét là có năng khiếu” , Trọng Đại tự sự.

Trọng Đại từng là ngôi sao trẻ hàng đầu của bóng đá Việt Nam.,

Nguyễn Trọng Đại cho biết anh từng có nhà, xe, tiền bạc và nhiều mối quan hệ. Tuy nhiên, cầu thủ này thừa nhận mọi thứ đến khi bản thân còn quá trẻ, trong khi việc không duy trì được kỷ luật khiến anh dần đánh mất những gì từng có.

“Mất hết tất cả mọi thứ trong đời, tay trắng, muốn giúp mẹ chữa bệnh vì mình chỉ còn mẹ là người thân giúp đỡ. Mong mọi người giúp đỡ cho mình cơ hội làm việc, đừng cho mình tiền. Mình sẽ chăm chỉ làm kênh, cùng theo dõi mình nhé”, Trọng Đại viết.

Cựu tiền vệ Thể Công Viettel cũng thừa nhận những quyết định sai lầm ngoài sân cỏ ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghiệp. Cầu thủ này thừa nhận những bước đi sai lầm của bản thân ngay từ quãng đầu của sự nghiệp: “Mình thật sự đánh mất sự nghiệp trong giai đoạn mà bản thân không còn kiểm soát tốt cuộc sống. Sau một số vấn đề tiền bạc, mình muốn lấy lại những thứ đã mất và liên tiếp quyết định sai lầm.

Có những ngày bước ra sân, đầu óc mình bị chi phối bởi chuyện bên ngoài. Phong độ, kỉ luật và sự nghiệp của mình vì thế mà dần đi xuống. Mình không đổ lỗi cho bất kì ai. Đó là những lựa chọn sai của mình và mình phải chịu trách nhiệm về chúng”.

Nguyễn Trọng Đại từng được xem là một trong những cầu thủ trẻ tài năng nhất của bóng đá Việt Nam . Anh mang băng đội trưởng U20 Việt Nam trong hành trình tham dự FIFA U20 World Cup 2017 cùng những đồng đội như Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức.

Trọng Đại trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Thể Công Viettel. Anh từng thi đấu cho đội một Viettel trước khi lần lượt khoác áo Hà Tĩnh, Nam Định, Hải Phòng và gần nhất là CLB Long An.

Sự nghiệp của tiền vệ quê Hải Dương dần đi xuống trong những năm sau đó. Ở tuổi 29, sau chấn thương dây chằng và khả năng trở lại bóng đá chuyên nghiệp trở nên khó khăn, Trọng Đại cho biết điều anh mong muốn lúc này không phải tiền hỗ trợ mà là một cơ hội làm việc để tự trang trải cuộc sống và giúp đỡ mẹ.