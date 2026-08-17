Cựu danh thủ Ấn Độ đặt dấu hỏi về việc rút khỏi FIFA ASEAN Cup

Huyền thoại bóng đá Ấn Độ Bhaichung Bhutia đã đặt dấu hỏi về quyết định của Liên đoàn Bóng đá Ấn Độ khi rút lui khỏi FIFA ASEAN Cup để tham dự một trận giao hữu đình đám với Brazil.

Cựu tiền đạo Ấn Độ Bhaichung Bhutia (phải) chỉ trích Chủ tịch LĐBĐ Ấn Độ Kalyan Chaubey (trái).

Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với PTI, Bhutia cho biết ông không phản đối việc Brazil đến Ấn Độ để đá một trận giao hữu, nhưng lập luận rằng việc chi hàng triệu USD cho trận đấu này vào thời điểm các câu lạc bộ đang chật vật duy trì hoạt động đơn giản là một sự ưu tiên sai lầm.

Bhutia nói: "Nếu Brazil đến và đá một trận giao hữu miễn phí, tôi hoàn toàn ủng hộ. Tuy nhiên, việc chi trả từ 5 đến 7 triệu USD để mời họ sang Ấn Độ đá giao hữu vào lúc này là không phù hợp. Liên đoàn đang gặp khó khăn về tài chính, vậy mà AIFF lại muốn dùng số tiền đó để trả phí ứng trước cho Brazil.

Tôi tin rằng ASEAN Cup - giải đấu quy tụ các đội bóng mạnh trong khu vực như Thái Lan, Indonesia, Việt Nam, Malaysia và Singapore, mang lại cho Ấn Độ một môi trường thi đấu giàu ý nghĩa hơn. Chúng ta có một giải đấu tuyệt vời, một sự kiện được FIFA công nhận và nhiều khả năng sẽ trở thành sự kiện định kỳ diễn ra hai đến bốn năm một lần".

Ông cũng nhắm vào Chủ tịch AIFF Kalyan Chaubey, cáo buộc ban lãnh đạo liên đoàn đã dẫn dắt sai lệch hoàn toàn chính phủ và những người quan tâm đến bóng đá Ấn Độ. Ông đặt câu hỏi: "Tại sao lại muốn chi ra khoản tiền từ 5 đến 7 triệu USD vào thời điểm này, khi các câu lạc bộ tại giải VĐQG Ấn Độ (ISL) lần lượt giải thể còn các câu lạc bộ I-League đang chật vật xoay xở đóng phí tham dự?".

Những lời chỉ trích của Bhutia được đưa ra trong bối cảnh bóng đá cấp câu lạc bộ tại Ấn Độ đang trải qua giai đoạn đầy biến động. Thỏa thuận thương mại trước đây giữa LĐBĐ Ấn Độ (AIFF) và Công ty điều hành giải đấu là FSDL đã rơi vào tình trạng bất định kéo dài. Điều này buộc mùa giải 2025-26 phải trì hoãn trước khi cuối cùng được triển khai theo thể thức rút gọn nhờ sự can thiệp của Bộ Thể thao.

Cuộc khủng hoảng cũng chứng kiến việc Tata Steel rút khỏi Jamshedpur FC, khi câu lạc bộ này được chuyển giao cho Churchill Brothers với mức giá tượng trưng là 100 Rupee. Trong bối cảnh đó, Bhutia cho rằng thật khó để biện minh cho quyết định hy sinh một giải đấu được FIFA công nhận chỉ vì một trận giao hữu duy nhất.

Đối với Bhutia, vấn đề không chỉ đơn thuần là chi phí cho một trận đấu, mà là việc bóng đá Ấn Độ nên định hướng sử dụng nguồn lực hạn hẹp của mình vào đâu. Ông dẫn chứng trường hợp của East Bengal - đội bóng vừa giành quyền vào vòng bảng AFC Champions League 2. Tuy nhiên, họ cũng đang phải đối mặt với những khó khăn tài chính sau khi nhà tài trợ chính, Emami, rút lui ở mùa giải trước.

Ông nói: "Tại sao ông Kalyan không đề nghị chính quyền bang Bengal hỗ trợ East Bengal khoản tiền từ 1,2 - 2,4 triệu USD để họ xây dựng đội hình mạnh và thi đấu tốt tại Champions League?

Nếu họ có thể lọt vào tứ kết, bán kết hay chung kết, chúng ta sẽ thu hút được những đội bóng như Al-Ittihad hay Al-Nassr (nơi Cristiano Ronaldo đang thi đấu tại Saudi Arabia) đến thi đấu mà không tốn bất kỳ chi phí nào. Đó là lý do tại sao chúng ta cần hướng tới sự phát triển dài hạn. Việc tổ chức trận đấu giữa Ấn Độ và Brazil vào thời điểm hiện tại là hoàn toàn sai lầm, còn quyết định bỏ giải FIFA ASEAN Cup thực sự là một nước đi rất tệ."

Ban đầu, Ấn Độ đã chấp nhận lời mời của FIFA tham dự giải đấu mới này và sau đó được xếp vào Bảng A (Hạng 1) cùng với Indonesia, Malaysia và Singapore. Giải đấu này dự kiến diễn ra trong đợt tập trung quốc tế của FIFA từ ngày 21 tháng 9 đến ngày 6 tháng 10. Tuy nhiên, cam kết thi đấu với Brazil vào ngày 3 tháng 10 tại Sân vận động Salt Lake (Kolkata) của Ấn Độ đã gây ra sự xung đột về lịch trình.