Cựu Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc và HLV Hong Myung-bo xuất hiện tại Quốc hội giải trình về hàng loạt bê bối sau World Cup

Hôm nay, sau 1 tháng "ẩn thân", cựu Chủ tịch KFA và HLV Hong Myung-bo xuất hiện tại Quốc hội về những bê bối liên quan đến KFA và tuyển Hàn Quốc.

Sáng ngày 30/7, cựu Chủ tịch Hiệp hội Bóng đá Hàn Quốc (KFA) Chung Mong-gyu và cựu HLV trưởng Đội tuyển Quốc gia Hong Myung-bo đã chính thức xuất hiện tại phiên điều tra của Ủy ban Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quốc hội (diễn ra tại Yeouido, Seoul) để giải trình về hàng loạt bê bối liên quan đến KFA. Trong đó đáng chú ý là thành tích bết bát của tuyển Hàn Quốc ở World Cup 2026.

Ban đầu, phiên điều tra dự kiến diễn ra vào ngày 22/7 nhưng đã bị dời lại do quá trình thương lượng thành lập bộ máy Quốc hội kéo dài. Tại phiên họp hôm nay, các đại biểu Quốc hội dự kiến sẽ xoáy sâu và chất vấn gay gắt về tính hợp lý trong quy trình bổ nhiệm hai cựu HLV trưởng là Jürgen Klinsmann và Hong Myung-bo, nguyên nhân dẫn đến màn trình diễn thất vọng tại World Cup, cũng như những bất cập trong công tác quản lý tài chính và điều hành của KFA.

"Tôi phân định cực kỳ rõ ràng giữa việc dùng thẻ doanh nghiệp và thẻ cá nhân. Mọi tài liệu chứng minh liên quan sẽ được tôi giải trình đầy đủ tại phiên điều tra", Cựu HLV trưởng Hong Myung-bo chia sẻ.

Cựu HLV tuyển Hàn Quốc và cựu chủ tịch KFA xuất hiện (Ảnh: New1)

Đây là lần đầu tiên ông Chung Mong-gyu lên tiếng công khai kể từ khi tuyên bố từ chức Chủ tịch KFA vào ngày 6/7 vừa qua. Trong khi đó, cựu HLV Hong Myung-bo đối mặt với nhiều sức ép sau những nghi vấn liên quan đến việc "lạm dụng thẻ doanh nghiệp". Trưa ngày 29/7, ông Hong đã phát đi tuyên bố bác bỏ các cáo buộc và khẳng định quyết tâm trực tiếp đối chất, đưa ra các chứng cứ minh bạch trước Quốc hội.

Dù phiên điều tra thu hút sự chú ý lớn từ công luận, nhiều nhân vật quan trọng đã không xuất hiện. Cụ thể, cựu danh thủ Park Ji-sung và cựu danh thủ Lee Young-pyo (hiện là đại diện Ủy ban Đổi mới Bóng đá Hàn Quốc) - những người được mời với tư cách tham chiếu đã thông báo vắng mặt. Ngoài ra, hai nhân chứng quan trọng khác là cựu Giám đốc Kỹ thuật Lee Im-saeng và cựu Phó Chủ tịch KFA Park Hang-seo cũng không tham dự.

Sự kiện lần này tiếp tục đẩy làn sóng phẫn nộ của dư luận lên cao. Ngay trước giờ bấm máy phiên điều tra, tổ chức "Bàn tròn 100 người ủng hộ Cải cách Bóng đá" đã tổ chức một cuộc họp báo ngay tại Hội trường Truyền thông Quốc hội, yêu cầu làm sạch bộ máy lãnh đạo KFA và thực hiện cải cách toàn diện nền bóng đá xứ sở kim chi.