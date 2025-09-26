Cựu cầu thủ Arsenal qua đời thương tâm

Theo thông tin từ The Guardian, Vigar gặp chấn thương sọ não nặng trong một trận đấu thuộc giải Isthmian League giữa Chichester City và Wingate & Finchley vào cuối tuần vừa qua. Vào phút thứ 13 của trận đấu, Vigar đã bị chấn thương và trận đấu lập tức bị hủy bỏ.

Dù đã được đưa đi cấp cứu và trải qua phẫu thuật khẩn cấp vào ngày 23/9, nhưng tình trạng của anh không cải thiện và anh đã qua đời vào rạng sáng 26/9 (giờ Hà Nội).

Vigar gia nhập học viện Arsenal từ năm 14 tuổi, và sau khi thể hiện tài năng vượt trội với 17 bàn thắng trong mùa giải đầu tiên ở Hale End, anh đã ký hợp đồng chuyên nghiệp với Arsenal vào năm 2022.

Trong thời gian khoác áo "Pháo thủ", Vigar đã thi đấu tại Premier League 2 và EFL Trophy, được biết đến với sự đa năng khi có thể chơi ở nhiều vị trí khác nhau. Anh cũng từng trải qua thời gian cho mượn tại Derby County U21, Eastbourne Borough và Hastings United trước khi chuyển đến Chichester City vào mùa hè 2024.

Nhiều câu lạc bộ, bao gồm Arsenal và Derby County, đã bày tỏ nỗi tiếc thương sâu sắc cho Vigar. Arsenal mô tả anh là "một tiền đạo nhanh nhẹn, mạnh mẽ và đầy quyết tâm, người luôn tự hào khi được khoác áo đội bóng Bắc London".

Đây là một tổn thất lớn không chỉ đối với cộng đồng Arsenal mà còn đối với làng bóng đá nói chung, khi một tài năng trẻ đầy hứa hẹn đã ra đi quá sớm.