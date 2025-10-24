Cúp C2 châu Á sau chặng lượt đi: Thất vọng các CLB Thái Lan, tiếc cho 2 đại diện Việt Nam

Thái Lan góp 3 cái tên tại vòng bảng Cúp C2 châu Á năm nay. Họ là quốc gia có nhiều đại diện nhất và ở khu vực Đông Nam Á, Thái Lan cũng được coi là nền bóng đá có cơ hội tiến xa nhất. Vì nhiều năm qua, bóng đá cấp CLB của Thái Lan đã chứng tỏ được khả năng trên sân chơi quốc tế. Họ sở hữu nguồn lực lớn, đủ khả năng cạnh tranh với những thế lực của châu lục.

Nhưng sau giai đoạn lượt đi Cúp C2 châu Á năm nay, các đội bóng Thái Lan đều gây thất vọng. Trong số 3 đại diện, không CLB nào gồm Ratchaburi, BG Pathum và Bangkok United vươn lên vị trí xứng đáng với tiềm lực và sự trông đợi từ NHM.

Ở lượt trận mới nhất, cả Ratchaburi, BG Pathum và Bangkok United đều thắng. Nhưng chiến thắng 5-1 của Ratchaburi trước Eastern FC mới là chiến thắng đầu tiên của CLB này từ đầu giải. Đá 3 trận chỉ có được 3 điểm, Ratchaburi đang tụt lại so với Nam Định và Gamba Osaka ở cuộc đua giành vé đi tiếp.

Ratchaburi đang bị Nam Định và Gamba Osaka vượt mặt

Tương tự là BG Pathum và Bangkok United. 2 đội bóng này đều xếp ở vị trí thấp trong bảng đấu của mình. BG Pathum của Chanathip mới có 3 điểm, thậm chí họ kém Tampines, CLB của Singapore tới 6 điểm. Cơ hội để BG Pathum vào vòng trong là còn, nhưng rất nhỏ vì ngoài Tampines, họ phải cạnh tranh với Pohang đến từ Hàn Quốc.

Đội giành được nhiều điểm nhất cho bóng đá Thái Lan đến lúc này là Bangkok United. Nhưng với 6 điểm sau 3 trận, đứng dưới Persib Bandung của Indonesia thì chắc chắn NHM xứ chùa vàng vẫn chưa thể hài lòng với đội bóng của mình.

Thất vọng là cảm giác NHM nói về các CLB Thái Lan, còn tiếc nuối có lẽ là điều NHM có thể nhận xét về 2 đại diện Việt Nam. CAHN vừa trải qua trận thứ 2 mất điểm đầy cay đắng sau trận hòa Beijing Guoan 2-2. Trong trận gặp Macarthur FC vào tối 23/10, đại diện Việt Nam đã ép sân và ghi bàn trước. Nhưng họ lại bất ngờ chững lại trong hiệp 2 và bị đối thủ gỡ hòa 1-1. Sau lượt đi, CAHN đang dẫn đầu nhưng với 5 điểm trong tay (đội nhất bảng ít điểm nhất từ đầu giải), chắc chắn thầy trò HLV Polking chưa thể an tâm.

Với Nam Định, dù thắng 2 trong 3 trận đã đấu và chỉ đứng dưới Gamba Osaka, song CLB đương kim vô địch LPBank V.League 1 vẫn có lý do để lo lắng vì càng thi đấu, họ càng sa sút phong độ. Những trận thua liên tiếp trên mọi đấu trường chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến Nam Định trong nỗ lực giành vé đi tiếp ở Cúp C2 châu Á.