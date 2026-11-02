Cúp C1 châu Á: Chân sút của đội bóng Việt Nam xếp trên Ronaldo

Chân sút này là nguồn cảm hứng cho chiến thắng lịch sử của đội bóng Việt Nam.

Qua 3 lượt trận vòng bảng Cúp C1 châu Á (AFC Champions League Elite) mùa giải 2026/27, chân sút Brayan Perea của CLB CAHN đang nằm trong top 5 tay săn bàn xuất sắc nhất. Tiền đạo người Colombia đã 3 lần xuyên thủng mành lưới đối phương, đó là chưa kể 1 bàn thắng khác ở giai đoạn play-off.

Thành tích này giúp Brayan Perea xếp trên nhiều tiền đạo tên tuổi trong cuộc đua Vua phá lưới Cúp C1 châu Á mùa giải 2026/27 như Cristiano Ronaldo, Ivan Toney (cùng 1 bàn), Ruben Neves, Sardar Azmoun (cùng 2 bàn).

Brayan Perea đang góp mặt trong cuộc đua Vua phá lưới Cúp C1 châu Á

Những bàn thắng của chân sút 33 tuổi góp phần đưa CLB CAHN vượt qua vòng play-off và trở thành CLB Việt Nam đầu tiên có được chiến thắng tại vòng bảng Cúp C1 châu Á phiên bản mới (thắng 3-2 trước Shanghai Port).

Chuyển đến CLB CAHN từ kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2026, Brayan Perea thích nghi nhanh chóng và đã ghi được tổng cộng 6 bàn thắng và có 3 đường kiến tạo sau 10 trận đấu trên mọi đấu trường. Tiền đạo từng khoác áo Lazio được HLV Mano Polking ưu tiên sử dụng cho đấu trường Cúp C1 và mới đá chính 3/6 trận tại V.League từ đầu mùa.

Brayan Perea đã ghi 6 bàn và có 3 kiến tạo chỉ sau 10 trận

Phía trước mắt CLB CAHN là lịch thi đấu dày đặc với mật độ 2 trận/tuần. Nhiều khả năng, HLV Mano Polking vẫn sẽ tiếp tục ưu tiên Brayan Perea cho Cúp C1 châu Á và giảm tải cho cầu thủ này ở V.League. Đây là cơ hội để chân sút 33 tuổi thi đấu bùng nổ tại đấu trương châu Á, giúp CLB CAHN đạt thêm những điểm số đồng thời nâng cao thành tích cá nhân.

Khi còn thi đấu cho Lazio, Brayan Perea từng ghi 2 bàn và cùng đội bóng nước Ý lọt vào vòng 1/16 Europa League mùa giải 2013/14.