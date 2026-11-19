Cúp Bóng đá 7 người Quốc gia 2026 chính thức khởi tranh mùa thứ 6 với diện mạo mới.

Cúp Bóng đá 7 người Quốc gia Hyundai Thành Công Cup 2026 (Vietnam Super Cup – VSC-S6) sẽ chính thức trở lại từ ngày 21/11. Bước sang mùa giải thứ 6, giải đấu tiếp tục sứ mệnh phát triển hệ thống bóng đá 7 người có tính kết nối sâu rộng trên phạm vi toàn quốc, với sự đồng hành quen thuộc của Hyundai Thành Công Việt Nam.

Ra đời vào năm 2021 giữa bối cảnh các hoạt động thể thao chịu nhiều ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, Cúp Bóng đá 7 người Quốc gia do Công ty Cổ phần Bóng đá Việt (VietFootball) tổ chức đã bền bỉ mở rộng quy mô và từng bước hoàn thiện hệ thống thi đấu. Một năm sau đó, diện mạo bóng đá 7 người Quốc gia chính thức được định hình rõ nét với hai giải đấu trụ cột là Giải bóng đá 7 người Vô địch Quốc gia (VPL) và Cúp bóng đá 7 người Quốc gia (VSC). Đà phát triển tiếp tục được nối dài vào năm 2023 khi Siêu Cúp bóng đá 7 người Quốc gia ra đời, cùng dấu mốc vòng chung kết VSC lần đầu tiên "Nam tiến" đến Thành phố Hồ Chí Minh.

Lễ bốc thăm và xếp lịch thi đấu Cúp Bóng đá 7 người Quốc gia 2026 (Ảnh: Minh Hiếu)

Trải qua 5 mùa giải, VSC đã khẳng định vững chắc vị thế là sân chơi uy tín hàng đầu với chất lượng chuyên môn ngày càng nâng cao. Điểm nhấn đáng chú ý nhất của VSC-S6 năm 2026 nằm ở sự thay đổi trong phương thức tổ chức. Thay vì chia nhỏ vòng loại tại từng khu vực như các mùa trước, toàn bộ giải đấu năm nay sẽ được tổ chức tập trung tại Thủ đô Hà Nội. Ban tổ chức cho biết, quyết định này được đưa ra dựa trên kế hoạch hoạt động năm 2026 và điều kiện thực tế nhằm tối ưu hóa công tác vận hành.

Dù thi đấu tập trung, tính chất toàn quốc của giải vẫn được bảo đảm nguyên vẹn. Vòng chung kết VSC-S6 dự kiến là cuộc tranh tài của 12 câu lạc bộ xuất sắc nhất, bao gồm 8 đội bóng vượt qua vòng loại tại Hà Nội cùng 4 đại diện ưu tú đến từ khu vực miền Trung và miền Nam. Sự hội tụ của các đội bóng đến từ nhiều vùng miền hứa hẹn tạo nên những màn giao lưu, cọ xát đỉnh cao.

Cúp Bóng đá 7 người Quốc gia 2026 được kỳ vọng sẽ cống hiến cho khán giả những trận cầu kịch tính, giàu tính cạnh tranh, qua đó tiếp tục giữ lửa đam mê cho giới cầu thủ phong trào và người hâm mộ bóng đá cả nước. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 21/11-29/11 tại SVĐ Trung tâm Văn hoa Thông tin và Thể thao Phường Hoàng Liệt (Hà Nội) và được phát sóng trực tiếp trên MyTV.