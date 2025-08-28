Cường địch triệu tập sao gốc Anh, tuyển Việt Nam gặp khó ở giải châu Á?

U23 Việt Nam sẽ gặp một thách thức thú vị trong vòng loại U23 châu Á 2026 khi đối đầu với U23 Bangladesh, đội bóng vừa triệu tập cầu thủ nhập tịch Cuba Mitchell, một tài năng 19 tuổi gốc Anh. Đây là một trong ba đội thuộc bảng C, bên cạnh Yemen và Singapore.

Cuba Mitchell đã từng là một sản phẩm đáng chú ý từ lò đào tạo trẻ Birmingham City và sau đó gia nhập Sunderland vào năm 2022. Tại đây, anh đã ký hợp đồng chuyên nghiệp và có nhiều lần ra sân cho đội U18 và U21. Mặc dù đã trải qua khó khăn khi bị Sunderland giải phóng hợp đồng vào tháng 6 năm 2025, Cuba đã nhanh chóng tìm được bến đỗ mới là CLB Bashundhara Kings ở Bangladesh với bản hợp đồng ba năm.

Cuba Mitchell

Đặc biệt, sau khi chính thức nhập tịch Bangladesh vào tháng 6 năm 2025, Mitchell đã nhận được sự chấp thuận của FIFA cho việc chuyển liên đoàn thi đấu, giúp anh đủ điều kiện ra sân cho U23 Bangladesh. Trong giai đoạn chuẩn bị cho vòng loại, đội bóng này đã tổ chức một chuyến tập huấn kéo dài 12 ngày tại Bahrain, nơi họ đã thi đấu giao hữu nhưng chưa có chiến thắng trước U23 Bahrain.

Với tài năng của Cuba Mitchell, U23 Bangladesh được dự báo sẽ tạo ra không ít khó khăn cho U23 Việt Nam. Điều này đòi hỏi sự chuẩn bị cẩn thận từ chiến lược gia Kim Sang-sik cùng các học trò.

Bên cạnh đó, sự phát triển của bóng đá trẻ tại Việt Nam ngày càng được chú ý, đặc biệt là sau thành công của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018, nơi họ tạo nên những kỳ tích đáng nhớ.

Bảng C, vòng loại U23 châu Á 2026 của Việt Nam sẽ diễn ra từ 3 - 9/9. Trong đó, U23 Việt Nam mở màn gặp U23 Bangladesh lúc 19h00 ngày 3/9. Các trận đấu đều được diễn ra tại SVĐ Việt Trì, Phú Thọ.