Cường địch của Việt Nam tại World Cup biến động lớn sau thất bại cay đắng ở giải vô địch châu Phi

Liên đoàn bóng đá Mali (FEMAFOOT) vừa đưa ra quyết định gây bất ngờ khi chấm dứt hợp đồng với HLV Demba Mamadou Traore, người dẫn dắt U17 Mali, chỉ vài tháng trước thềm U17 World Cup 2026.

Động thái mạnh tay này diễn ra ngay sau khi U17 Mali gây thất vọng tại giải U17 châu Phi 2026. Đội bóng được đánh giá rất cao đã phải dừng bước ở vòng tứ kết sau thất bại cay đắng trước U17 Senegal trên chấm luân lưu (trước đó 2 đội hòa nhau 1-1, Mali thủng lưới ngay phút 19 và mãi phút 90+1 mới có thể gỡ hòa).

Theo truyền thông châu Phi, quyết định sa thải được đưa ra bởi tân Chủ tịch FEMAFOOT Mahazou Baba Cisse. Nhà cầm quân Traore không thể tiếp tục tại vị dù từng giúp Mali được xem là ứng viên nặng ký cho chức vô địch giải trẻ châu lục.

Tại U17 World Cup 2026 diễn ra ở Qatar từ ngày 19/11 đến 13/12, U17 Mali nằm ở bảng G cùng U17 Việt Nam, U17 Bỉ và U17 New Zealand. Đại diện châu Phi được xếp nhóm hạt giống số 1 và vẫn được xem là đối thủ đáng gờm nhất của thầy trò HLV Cristiano Roland.

Việc thay tướng cận ngày World Cup có thể khiến sức mạnh của U17 Mali trở nên khó đoán. Một mặt, đội bóng này có nguy cơ mất ổn định về tâm lý và lối chơi. Nhưng ở chiều ngược lại, sự xuất hiện của một HLV mới cũng có thể mang đến luồng sinh khí khác cho đại diện Tây Phi.

Dù vậy, thất bại ở giải châu Phi cho thấy U17 Mali không phải tập thể bất khả chiến bại như nhiều người nghĩ. Đây có thể xem là tín hiệu tích cực dành cho U17 Việt Nam trong lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi World Cup trẻ.

Thầy trò HLV Cristiano Roland vừa tạo nên cột mốc lịch sử khi giành vé dự U17 World Cup 2026 sau màn trình diễn ấn tượng tại VCK U17 châu Á.