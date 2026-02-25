Cường địch châu Á vượt mặt Việt Nam, sớm giành vé tiến sâu ở giải châu Á

Đội tuyển futsal nữ Australia đã trở thành cái tên đầu tiên giành quyền vào bán kết Giải futsal nữ vô địch Đông Nam Á 2026 sau khi toàn thắng hai lượt trận đầu tiên tại bảng B. Ở lượt trận thứ hai diễn ra tại Nakhon Ratchasima (Thái Lan), Australia thể hiện sức mạnh vượt trội khi đánh bại Myanmar với tỷ số đậm 6-1. Trước đó, họ cũng có khởi đầu thuận lợi bằng chiến thắng 2-0 trước đội tuyển futsal nữ Việt Nam, qua đó sớm giành trọn 6 điểm và chắc chắn có vé đi tiếp trước một vòng đấu.

Futsal nữ Australia là ứng viên cho chức vô địch.

Với chỉ số đối đầu tốt kèm hiệu số bàn thắng bại vượt trội, Australia không chỉ nắm vé bán kết mà còn đứng trước cơ hội lớn khép lại vòng bảng với ngôi nhất bảng B nếu có thêm ít nhất một điểm ở lượt trận cuối gặp Philippines. Lối chơi tốc độ, thể lực sung mãn cùng khả năng pressing tầm cao đang giúp đại diện xứ Chuột túi cho thấy họ là ứng viên nặng ký cho chức vô địch năm nay.

Trong khi đó, cục diện phía sau Australia vẫn còn nhiều diễn biến đáng chú ý. Sau thất bại trước chính đối thủ này ở trận ra quân, đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã kịp thời lấy lại tinh thần bằng chiến thắng 2-0 trước Philippines. Ba điểm quan trọng giúp Việt Nam vươn lên vị trí nhì bảng và nắm quyền tự quyết trong cuộc đua vào bán kết.

Ở lượt trận cuối, Việt Nam sẽ chạm trán Myanmar – đội đã toàn thua sau hai trận và không còn cơ hội đi tiếp. Nếu giành trọn 3 điểm, thầy trò ban huấn luyện hoàn toàn có thể tự tin nghĩ đến tấm vé bán kết mà không cần quan tâm đến kết quả trận đấu còn lại giữa Australia và Philippines. Ngược lại, Philippines vẫn còn hy vọng mong manh và buộc phải tạo nên bất ngờ trước Australia nếu muốn lật ngược tình thế.

Việc Australia sớm giành vé vào bán kết giúp cục diện bảng B dần sáng tỏ, đồng thời tạo áp lực không nhỏ lên các đội bóng còn lại. Cuộc đua cho tấm vé thứ hai vì thế hứa hẹn sẽ được định đoạt ở lượt trận cuối cùng với những toan tính chiến thuật và bản lĩnh thi đấu được đẩy lên cao nhất.

Theo lịch, Futsal nữ Việt Nam sẽ đấu Myanmar lúc 13h30 ngày mai 26/2 còn Australia đấu Philippines lúc 16h00 cùng ngày.