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Car Choice Awards (CCA)
Car Choice Awards

CAR CHOICE AWARDS

CÓ GÌ HAY NĂM NGOÁI?

TRÔNG CHỜ GÌ NĂM NAY?

Cuộn để khám phá ↓
PHẦN 01

NHỮNG DẤU ẤN
CAR CHOICE AWARDS 2025

13 Hạng mục vinh danh

Trao giải cho xe, thương hiệu và các tác phẩm truyền thông xuất sắc.

01Hạng mục 01
02Hạng mục 02
03Hạng mục 03
04Hạng mục 04
05Hạng mục 05
06Hạng mục 06
07Hạng mục 07
08Hạng mục 08
09Hạng mục 09
10Hạng mục 10
11Hạng mục 11
12Hạng mục 12
13Hạng mục 13

14 Thành viên Hội đồng Thẩm định chuyên môn

Gồm phó giáo sư, tiến sĩ, nhà báo và chuyên gia ngành xe.

Hội đồng Thẩm định

Sân khấu Gala

Đặt tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) Hòa Lạc, thiết kế mô phỏng "Thành phố thông minh" với màn hình LED khổng lồ.

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Trình diễn "Carwalk" ô tô

Dàn xe thắng giải di chuyển trực tiếp qua đường catwalk do các host là KOL/KOC ngành xe cầm lái.

‹ Vuốt sang hai bên để xem tiếp ›

Trình diễn nghệ thuật

Đêm Gala quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng như Trúc Nhân, Dương Hoàng Yến, (S)TRONG Trọng Hiếu và Han Sara.

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Trình diễn nghệ thuật 05
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1.500+ Khán giả trực tiếp

Tham dự đêm Gala tại NIC Hòa Lạc.

Khán giả trực tiếp

523.000+ Lượt xem livestream

Trên fanpage Thông tin Chính phủ.

Fanpage Thông tin Chính phủ

Ngày hội trải nghiệm

Vietnam Mobility Festival 2025 mở cửa cho công chúng lái thử xe.

Ngày hội trải nghiệm 01
Ngày hội trải nghiệm 02
PHẦN 02

ĐIỂM MỚI Ở
CAR CHOICE AWARDS 2026

Chủ đề chính

Thông điệp "Shaping The Next Drive - Kiến tạo chuẩn mực mới", phản ánh giai đoạn chuyển dịch của thị trường ô tô Việt Nam.

Shaping The Next Drive - Kiến tạo chuẩn mực mới

Hạng mục vinh danh

Mở rộng thêm giải thưởng dành cho xe, nhân vật, sự kiện và nội dung nổi bật bên cạnh các phân khúc xe quen thuộc.

01XE GIA ĐÌNH 2026
  • Hạng dưới 600 triệu đồng
  • Hạng 600 triệu - 1 tỷ đồng
  • Hạng 1-2 tỷ đồng
  • Hạng 2-5 tỷ đồng
02XE XU HƯỚNG 2026
  • Xe hybrid mới của năm - Hạng phổ thông
  • Xe hybrid mới của năm - Hạng cao cấp
  • Xe thuần điện mới của năm
  • Xe mới trang bị nổi bật của năm
  • Xe dịch vụ cho hành khách của năm
03XE PHONG CÁCH 2026
  • Xe GenZ của năm
  • Xe cho phái nữ của năm
  • Xe chất chơi của năm
04DẤU ẤN CỦA NĂM 2026
  • Top 05 sự kiện ngành xe 2026
  • Top 05 nhân vật ngành xe 2026
  • Top 05 nội dung ngành xe 2026
  • Xe được yêu thích 2026

Đánh giá & Chấm điểm

Vòng 1: Top 5 đề cử do Hội đồng Thẩm định chuyên môn cùng các nhà báo, KOL và KOC uy tín trong ngành bình chọn.

Vòng 2: Kết quả chung cuộc được quyết định dựa trên tổng điểm từ Hội đồng và lượng bình chọn từ cộng đồng.

Không gian trải nghiệm

Triển lãm Vietnam Innovative Mobility Show (VIMS) tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội).

Dự kiến hơn 2.000 khách mời tới Đêm Gala

Ngày 03/10/2026, Tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, kết hợp không gian trưng bày xe cùng các chương trình biểu diễn nghệ thuật.