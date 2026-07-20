Cuối cùng trọng tài cũng thẳng tay, Argentina "ôm hận" vì lối chơi đầy tiểu xảo và chiêu trò tâm lý

Argentina tiếp tục dùng nhiều tiểu xảo từ va chạm đến đấu tâm lý tại World Cup 2026. Nhưng ở trận chung kết, họ cuối cùng đã phải trả giá vì chính lối chơi ấy.

Argentina đã tiến rất gần tới mục tiêu kéo Tây Ban Nha vào loạt sút luân lưu ở chung kết World Cup 2026. Với lối chơi phòng ngự chặt chẽ, đội bóng của HLV Lionel Scaloni chấp nhận nhường thế trận, lùi đội hình sâu và kiên nhẫn chờ cơ hội phản công. Trong phần lớn thời gian thi đấu, kế hoạch ấy phát huy hiệu quả khi Tây Ban Nha kiểm soát bóng vượt trội nhưng gặp nhiều khó khăn trong việc xuyên thủng hàng phòng ngự áo sọc xanh trắng.

Tuy nhiên, khi trận đấu bước vào giai đoạn quyết định, Argentina không gục ngã vì chuyên môn, mà bởi chính thứ vũ khí đã theo họ suốt giải đấu: những pha phạm lỗi, tiểu xảo và phản ứng thái quá với trọng tài.

Enzo Fernandez nhận cái kết đắt giá sau hai thẻ vàng

Người phải trả giá đầu tiên là Enzo Fernandez. Tiền vệ của Chelsea vốn nổi tiếng với lối đá giàu năng lượng, không ngại va chạm và thường xuyên tìm cách gây áp lực lên đối thủ cũng như trọng tài. Tại World Cup 2026, Enzo nhiều lần xuất hiện trong các tình huống tranh cãi, nhưng đều không phải nhận hình phạt quá nặng. Lần này thì khác.

Phút 82, Enzo có pha tranh chấp với một cầu thủ Tây Ban Nha. Sau va chạm, anh cho rằng mình bị phạm lỗi và lập tức phản ứng dữ dội khi trọng tài cho trận đấu tiếp tục. Tiền vệ Argentina phàn nàn, vung tay thể hiện sự bất bình và cuối cùng phải nhận thẻ vàng vì lỗi phản ứng.

Đó lẽ ra phải là lời cảnh báo đủ mạnh để Enzo tiết chế bản thân trong những phút cuối trận, nhất là khi Argentina đang rất cần duy trì đủ quân số để chống đỡ sức ép ngày càng lớn từ Tây Ban Nha. Nhưng đến phút 90+3, Enzo lại mắc sai lầm còn nghiêm trọng hơn.

Trong một tình huống tranh chấp, tiền vệ này có pha kê chân rất lộ liễu với cầu thủ Cubarsi của Tây Ban Nha, làm ngôi sao 19 tuổi bị bay lộn nhào một vòng rồi tiếp đất bằng lưng. Đây là pha phạm lỗi khá rõ ràng và trọng tài không mất nhiều thời gian để rút ngay thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa với chiếc thẻ đỏ gián tiếp.

Argentina chỉ còn 10 người trong quãng thời gian còn lại của trận đấu, khiến kế hoạch phòng ngự vốn đã rất vất vả càng trở nên mong manh hơn.

Paredes cũng suýt khiến Argentina chỉ còn 9 người

Nếu Enzo là người phải rời sân trong thời gian thi đấu thì Leandro Paredes cũng có một trận đấu đầy tranh cãi.

Tiền vệ này được tung vào sân đầu hiệp hai nhằm gia tăng chất thép cho tuyến giữa. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau khi xuất hiện, ở phút 52, Paredes đã phải nhận thẻ vàng vì một pha phạm lỗi quyết liệt.

Kể từ đó, anh liên tục đặt mình vào tình trạng báo động, vì vẫn tiếp tục lối chơi rất rát với cầu thủ Tây Ban Nha. Sau khi Enzo bị đuổi, áp lực lên hàng thủ Argentina càng lớn hơn. Trong một pha ngăn cản cầu thủ Tây Ban Nha ngay trước khu vực cấm địa đội nhà, Paredes tiếp tục phạm lỗi khá rõ. Không ít cầu thủ Tây Ban Nha lập tức gây sức ép với trọng tài, yêu cầu rút thẻ vàng thứ hai.

Tuy nhiên, vị vua áo đen lần này lựa chọn chỉ thổi phạt mà không rút thêm thẻ. Có thể xem đây là một quyết định khá nhẹ tay, bởi nếu xử lý nghiêm khắc hơn, Argentina đã chỉ còn 9 người khi trận đấu vẫn chưa kết thúc.

Dẫu vậy, Paredes cuối cùng vẫn không tránh khỏi chiếc thẻ đỏ.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, tiền vệ này xảy ra xô xát với Gavi và Eric García trong lúc cầu thủ hai đội lời qua tiếng lại. Sau khi tham khảo tình hình, trọng tài quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp dành cho Paredes vì hành vi phi thể thao.

Như vậy, Argentina khép lại trận chung kết với hai cầu thủ bị truất quyền thi đấu, một người trong trận và một người sau khi trận đấu kết thúc.

Cái giá của lối chơi nhiều tiểu xảo

Thực tế, những gì diễn ra ở chung kết không phải điều quá bất ngờ nếu nhìn lại hành trình của Argentina tại World Cup 2026.

Trong suốt giải đấu, đội bóng xứ Tango nhiều lần sử dụng những pha va chạm mạnh, kéo người, câu giờ, tranh cãi với trọng tài hay các màn đấu tâm lý nhằm khiến đối phương mất bình tĩnh. Không ít cầu thủ Argentina cũng thường xuyên bao vây trọng tài sau các quyết định gây tranh cãi.

Tuy nhiên, phần lớn các trận đấu trước đó, các trọng tài đều có xu hướng điều khiển trận đấu theo hướng mềm mỏng. Những pha va chạm hoặc tiểu xảo thường chỉ dừng lại ở mức nhắc nhở hoặc bỏ qua nếu chưa quá nghiêm trọng. Điều đó vô tình khiến Argentina duy trì cách chơi này mà không phải trả giá đáng kể.

Trận chung kết lại hoàn toàn khác.

Vị vua áo đen điều khiển trận đấu, Vincic lựa chọn tiêu chuẩn xử lý nghiêm khắc hơn rất nhiều. Ông không chỉ mạnh tay với các pha phạm lỗi mà còn xử lý quyết đoán những hành vi phản ứng, khiêu khích hay thiếu kiềm chế.

Enzo Fernandez là nạn nhân rõ ràng nhất với hai thẻ vàng đều xuất phát từ những hành động hoàn toàn có thể tránh được. Paredes cũng không thể thoát khỏi án phạt sau màn xô xát khi trận đấu kết thúc.

Pha kê chân khiến đối thủ bay "nhấc người" của Enzo Fernandez.

Đáng chú ý, Tây Ban Nha cũng không phải đội bóng chơi "hiền". Trước sự quyết liệt của Argentina, các học trò của HLV Luis de la Fuente cũng đáp trả bằng nhiều pha vào bóng mạnh và những tình huống va chạm cần thiết để bảo vệ mình. Tuy nhiên, sự khác biệt nằm ở cách kiểm soát cảm xúc.

Các cầu thủ Tây Ban Nha hiếm khi phản ứng thái quá với trọng tài hay để xảy ra những hành vi vượt quá giới hạn, nhờ đó tránh được những án phạt không cần thiết.

Trong khi đó, Argentina phải nhận tới 8 thẻ vàng, trong đó có 1 thẻ đỏ gián tiếp dành cho Enzo Fernandez và 1 thẻ đỏ trực tiếp dành cho Paredes sau trận đấu.

Cuối cùng, điều khiến Argentina đánh mất cơ hội bảo vệ chức vô địch không chỉ là bàn thua trong hiệp phụ, mà còn là việc họ tự làm khó chính mình. Nếu vẫn duy trì đủ 11 người trên sân, đội bóng xứ Tango hoàn toàn có thể tiếp tục tử thủ và đưa trận đấu đến loạt luân lưu, nơi họ luôn được đánh giá rất nguy hiểm.

Thế nhưng, khi lựa chọn đẩy lối chơi tiểu xảo và những phản ứng cảm tính vượt quá giới hạn, Argentina đã phải nhận cái giá đắt nhất đúng vào trận đấu quan trọng nhất của giải. Đó là một kết cục cay đắng, nhưng cũng là lời nhắc rằng trong những trận cầu đỉnh cao, chỉ một khoảnh khắc mất kiểm soát cũng đủ xóa sạch mọi toan tính chiến thuật.