Cuộc sống hôn nhân thế nào mà thủ môn U23 Việt Nam phải thốt lên: "Biết vậy lấy vợ từ năm 19 tuổi"

Mới đây, thủ thành thuộc biên chế CLB Hà Nội - Quan Văn Chuẩn đã khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" khi chia sẻ loạt khoảnh khắc ngọt ngào bên bà xã Dương Hà trong trang phục áo dài truyền thống, đi kèm dòng trạng thái đầy hóm hỉnh về cuộc sống hôn nhân.

Quan Văn Chuẩn vừa đăng tải bộ ảnh diện áo dài trắng đồng điệu cùng vợ. Trong khi nam thủ môn sinh năm 2001 toát lên vẻ lãng tử, điển trai thì bà xã Dương Hà lại gây ấn tượng bởi nhan sắc dịu dàng, đằm thắm. Đáng chú ý nhất chính là dòng chia sẻ đầy "nịnh vợ" của anh: "Biết vậy mình lấy vợ từ năm 19 tuổi".

Lời bày tỏ hóm hỉnh này nhanh chóng nhận được hàng ngàn lượt tương tác. Người hâm mộ và đồng đội đều cho rằng đây là minh chứng rõ nét nhất cho sự viên mãn, hạnh phúc của "người nhện" U23 Việt Nam sau khi chính thức "giã từ sự nghiệp độc thân".

Bộ ảnh áo dài của Văn Chuẩn và vợ (Ảnh: FBNV)

Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc

Đằng sau những khung hình lung linh là một hành trình yêu đương bền chặt kéo dài hơn 3 năm. Dù khá kín tiếng trên mạng xã hội, cặp đôi luôn đồng hành cùng nhau qua những thăng trầm của sự nghiệp quần đùi áo số.

Vợ của Quan Văn Chuẩn là Nguyễn Vũ Dương Hà (sinh năm 1998), hơn nam thủ môn 3 tuổi. Cô không chỉ sở hữu ngoại hình xinh xắn như hot girl mà còn khiến nhiều người ngưỡng mộ với học vị Thạc sĩ và hiện đang công tác trong ngành ngân hàng tại Hà Nội. Trước khi về chung một nhà, Quan Văn Chuẩn đã tạo nên một kỉ niệm khó quên khi quỳ gối cầu hôn bạn gái ngay dưới chân tháp Eiffel (Pháp) vào mùa hè năm 2025. Đầu tháng 1 năm 2026, cặp đôi đã chính thức tổ chức lễ cưới sang trọng tại một khách sạn 5 sao ở Hà Nội. Hôn lễ quy tụ dàn sao đình đám của làng bóng đá Việt Nam như Duy Mạnh, Xuân Mạnh và các đồng đội tại CLB Hà Nội.

Dương Hà được xem là "hậu phương" vững chắc, luôn có mặt trên khán đài để cổ vũ tinh thần cho chồng trong các trận đấu quan trọng. Việc chia sẻ bộ ảnh áo dài cùng lời khẳng định "muốn lấy vợ sớm hơn" một lần nữa cho thấy Quan Văn Chuẩn đang tận hưởng những ngày tháng mật ngọt nhất của cuộc đời, sẵn sàng tâm thế bùng nổ hơn nữa trong màu áo CLB và đội tuyển quốc gia.

Thành tích của Quan Văn Chuẩn

Quan Văn Chuẩn sinh năm 2001 là cái tên quen thuộc trong khung gỗ của các lứa trẻ U19, U22 và U23 Việt Nam. Thủ môn này trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Hà Nội FC. Sự ổn định và phản xạ nhanh nhạy đã giúp nam thủ môn quê Tuyên Quang giành được các giải thưởng cá nhân danh giá:

- Thủ môn xuất sắc nhất giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023.

- Thủ môn xuất sắc nhất giải U19 Quốc gia 2019.

Thống kê "độc nhất" tại VCK U23 Châu Á 2022: Từng được AFC vinh danh là thủ môn có phạm vi hoạt động rộng nhất giải đấu (lên tới khu vực giữa sân) nhờ khả năng hỗ trợ triển khai bóng như một hậu vệ.

- Vô địch U23 Đông Nam Á (2023)

- Huy chương Vàng SEA Games 31 (2021):

- Tứ kết U23 Châu Á (2022 & 2024).