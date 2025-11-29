Cuộc sống hôn nhân của Văn Quyết và ái nữ cựu chủ tịch CLB Sài Gòn sau 10 năm

Cầu thủ Nguyễn Văn Quyết, đội trưởng CLB Hà Nội và là một trong những huyền thoại sống của bóng đá Việt Nam, không chỉ được ngưỡng mộ bởi tài năng trên sân cỏ, mà còn bởi cuộc sống gia đình hạnh phúc viên mãn kéo dài cả một thập kỷ. Sau 10 năm chính thức về chung một nhà, cặp đôi Văn Quyết – Huyền Mi vẫn là biểu tượng của sự bền vững khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Văn Quyết và Huyền Mi kết hôn vào tháng 5 năm 2015. Cặp đôi được xem là "trai tài, gái giỏi" nhưng lại có sự khác biệt rõ rệt về xuất thân. Văn Quyết đi lên từ hoàn cảnh giản dị, trong khi Huyền Mi là con gái của ông Nguyễn Giang Đông, cựu Chủ tịch CLB Sài Gòn.

Văn Quyết cưới Huyền Mi năm 2015

Bất chấp những lời bàn tán, tình yêu chân thành đã giúp họ xóa nhòa mọi khoảng cách. Sau lễ thành hôn, Huyền Mi đã dũng cảm từ bỏ cuộc sống "tiểu thư" để trở thành một nàng dâu đảm đang, sẵn sàng thích nghi với nếp nhà truyền thống, thậm chí không ngại xắn tay vào bếp mỗi khi về thăm quê chồng tại Thạch Thất (Hà Nội).

Chính sự hy sinh và hòa hợp đó đã trở thành nền tảng vững chắc cho cuộc hôn nhân kéo dài đến ngày hôm nay. Văn Quyết từng chia sẻ, thành công lớn nhất của anh không chỉ là Quả bóng vàng, mà còn là có được một người vợ hiểu mình, luôn đồng hành và chăm sóc gia đình chu toàn.

Hôn nhân viên mãn, sự nghiệp thành công

Trong khi Văn Quyết tiếp tục khẳng định vị thế "đầu tàu" không thể thay thế tại CLB Hà Nội, bà xã Huyền Mi đã xây dựng một sự nghiệp kinh doanh độc lập vô cùng thành công.

Cô hiện là bà chủ một chuỗi cửa hàng thời trang và mỹ phẩm tại Hà Nội. Huyền Mi không chỉ là một nàng WAG xinh đẹp mà còn là một nữ doanh nhân sắc sảo. Cô khéo léo cân bằng giữa việc điều hành công việc kinh doanh riêng và làm hậu phương cho chồng.

Sự độc lập kinh tế của Huyền Mi giúp Văn Quyết hoàn toàn yên tâm cống hiến cho trái bóng tròn mà không cần phải lo toan về tài chính. Đây là yếu tố quan trọng giúp Văn Quyết duy trì phong độ đỉnh cao, liên tục gặt hái danh hiệu tập thể cùng CLB Hà Nội và hai lần vinh dự nhận danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam (2020 và 2022) .

Tổ ấm hạnh phúc

Sau gần một thập kỷ bên nhau, tổ ấm của Văn Quyết và Huyền Mi càng thêm trọn vẹn. Sau khi đón cậu con trai đầu lòng Văn Quân (thường gọi là bé Sóc ) vào năm 2016, gia đình Văn Quết đã chính thức có thêm thành viên mới vào đầu năm 2024.

Sự xuất hiện của cô con gái thứ hai (tên gọi ở nhà là bé Cốm ) vào tháng 3 năm nay đã mang đến niềm hạnh phúc vỡ òa cho cả gia đình. Hình ảnh Huyền Mi nhanh chóng lấy lại vóc dáng sau sinh, đồng thời chu toàn việc chăm sóc hai con, càng làm tăng thêm sự ngưỡng mộ của công chúng.

Gia đình hạnh phúc của Văn Quyết Huyền Mi

Vợ chồng Văn Quyết – Huyền Mi lựa chọn lối sống kín tiếng, ít phô trương. Dù sở hữu khối tài sản đáng mơ ước với nhiều bất động sản và xe sang, họ vẫn giữ sự giản dị, tập trung nuôi dạy con cái và gìn giữ hạnh phúc gia đình. Cuộc sống hiện tại của Văn Quyết không chỉ là những chiến thắng trên sân cỏ. Đó là cuộc sống ấm áp, đầy đủ tiếng cười của hai con và tình yêu vững chắc của người vợ Huyền Mi.