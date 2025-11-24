Cuộc sống hôn nhân của Duy Mạnh và vợ tiểu thư Hà thành sau 5 năm thay đổi thế nào?

Đỗ Duy Mạnh và Quỳnh Anh có chuyện tình đẹp khi chàng cầu thủ đã cưa đổ con gái của cựu chủ tịch CLB Sài Gòn - ông Giang Đông. Năm 2020, cặp đôi về chung một nhà với đám cưới rần rần nhất làng bóng đá.

Sau hơn năm năm kết hôn, trung vệ Đỗ Duy Mạnh và tiểu thư Quỳnh Anh vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ với cuộc sống gia đình hạnh phúc, ấm áp và ổn định. Từ những khoảnh khắc đời thường, vui chơi cùng con cái, đến các chuyến du lịch sang trọng hay các dự án công việc, cặp đôi cho thấy sự kết hợp hoàn hảo giữa tình yêu, sự nghiệp và giá trị gia đình.

Duy Mạnh và Quỳnh Anh cưới năm 2020

Cuộc sống hôn nhân của Duy Mạnh

Cặp đôi Đỗ Duy Mạnh và Quỳnh Anh hiện đã có hai con. Con trai đầu lòng chào đời vào năm 2020, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc sống hôn nhân của họ. Sau đó, vào năm 2023, Quỳnh Anh tiếp tục hạ sinh con gái, mang đến niềm vui trọn vẹn cho gia đình nhỏ. Hai thiên thần nhỏ này trở thành nguồn động lực và hạnh phúc, đồng thời giúp cuộc sống vợ chồng Duy Mạnh thêm gắn kết và ấm áp. Họ thường chia sẻ những hình ảnh đời thường, đi du lịch trong và ngoài nước, từ những bãi biển nổi tiếng. Duy Mạnh – Quỳnh Anh còn khiến dân tình ngưỡng mộ khi sở hữu biệt thự khang trang tại khu phố cổ Hà Nội, được đầu tư công phu và mang phong cách hiện đại. Đây là kết quả của nỗ lực làm việc bền bỉ trong nhiều năm. Không chỉ chăm chút cho ngôi nhà, Quỳnh Anh còn chủ động trong các dự án đầu tư, thể hiện sự độc lập tài chính và khả năng quản lý tài sản gia đình.

Gia đình hạnh phúc của Duy Mạnh

Về sự nghiệp, Duy Mạnh tiếp tục là trụ cột của CLB Hà Nội và đội tuyển quốc gia, giữ vững phong độ ở vị trí trung vệ với kinh nghiệm trận mạc dày dạn, nhiều lần được giới chuyên môn và người hâm mộ đánh giá cao về kỹ năng và tinh thần thi đấu. Đặc biệt, đầu năm 2025, Duy Mạnh cùng các đồng đội đã có một hành trình đầy bản lĩnh, đánh bại Thái Lan để lên ngôi vô địch ASEAN Cup 2024.

Duy Mạnh có sự nghiệp rực rỡ

Trong khi đó, Quỳnh Anh vừa chăm sóc gia đình vừa quản lý các dự án kinh doanh riêng, từ việc đầu tư bất động sản, mở rộng thương hiệu cá nhân đến tham gia các hoạt động cộng đồng. Sự kết hợp giữa công việc và gia đình giúp cặp đôi duy trì cân bằng giữa sự nghiệp và cuộc sống riêng tư, đồng thời xây dựng hình ảnh gia đình hiện đại, hạnh phúc, năng động.

Có thể thấy, Duy Mạnh – Quỳnh Anh là hình mẫu gia đình hiện đại, nơi tình cảm, sự nghiệp và trách nhiệm được cân bằng hài hòa. Họ không chỉ là cặp vợ chồng nổi tiếng trong giới thể thao mà còn là minh chứng cho việc xây dựng hạnh phúc bền vững từ tình yêu, sự nỗ lực và tinh thần đồng hành cùng nhau.