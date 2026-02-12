Cuộc đua Vua phá lưới nội V.League: Bất ngờ với thứ hạng của ngôi sao U23 Việt Nam

Sau 13 lượt trận, tiền vệ Hoàng Đức đang tạm dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới nội V.League 2025/26 với 5 bàn thắng. Những pha lập công của Hoàng Đức góp phần quan trọng giúp CLB Ninh Bình xếp thứ nhì BXH và trở thành ứng viên vô địch.

Trong nhóm các cầu thủ U23 Việt Nam vừa giành HCĐ U23 châu Á 2026, có một người đang xếp ngay sau Hoàng Đức trong cuộc đua Vua phá lưới với 3 pha lập công. Nhưng không phải những ngôi sao tấn công như Đình Bắc hay Thanh Nhàn, nhân vật đang nắm giữ vị trí này là tiền vệ Nguyễn Thái Quốc Cường. Dù chơi ở tuyến giữa, khả năng dứt điểm của Quốc Cường rất đáng gờm.

Nguyễn Thái Quốc Cường (số 19) đang cho thấy cái duyên với những bàn thắng trong mùa giải 2025/26

Top 6 chân sút dẫn đầu cuộc Vua phá lưới nội V.League 2025/26

Đồng hạng với Quốc Cường có nhiều cái tên quen thuộc như Quang Hải, Phạm Tuấn Hải, Tiến Linh. Ngoài ra còn một nhân tố “lạ” là Nguyễn Minh Tâm từ HAGL. Trong mùa giải đội bóng phố Núi gặp nhiều khó khăn, chân sút sinh năm 2005 đang nổi lên như một hiện tượng. Vòng đấu vừa qua, anh đã ghi bàn trong chiến thắng của HAGL ngay trên sân CLB Ninh Bình.

Một số tuyển thủ ĐTQG và U23 Việt Nam đã ghi được 2 bàn tại V.League: Bùi Vĩ Hào, Khuất Văn Khang, Viktor Lê, Đức Chiến, Thanh Nhàn, Phạm Xuân Mạnh.