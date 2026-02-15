Với hai chiến thắng liên tiếp, Man City đã thay đổi cục diện và đà tiến triển của cuộc đua vô địch Premier League. Khoảng cách tạm thời chín điểm với Arsenal vào trước tối thứ Bảy đột nhiên thu hẹp chỉ còn bốn điểm. Kết quả tuần này cảm giác như một bước ngoặt: Man City đang tiến sát.

Hơn cả giá trị rõ ràng của hai chiến thắng liên tiếp, chính cách thức họ đạt được những thắng lợi ấy mới đáng chú ý. Sau khi đầu tư "rất nhiều về cảm xúc và thể chất", như Pep Guardiola mô tả, để lội ngược dòng tại Anfield trước Liverpool chủ nhật, Man City khiến chiến thắng sau đó trước Fulham trông như một buổi dạo chơi.

Việc bùng nổ ở hiệp một, ghi ba bàn trong 15 phút, cho thấy sự tự tin của một đội bóng biết mình đang tiến gần đỉnh bảng. "Tôi nói 'các chàng trai, chúng ta phải làm lại', và họ đã làm", Guardiola tóm tắt, như thể chẳng có rủi ro nào. Nhịp điệu của cỗ máy Man City chắc chắn giờ là kẻ thù lớn nhất của Arsenal.

Siêu máy tính Opta vẫn đánh giá cơ hội vô địch Premier League của Arsenal ở mức 86%, trong khi Manchester City chỉ 12%. Dù Pháo thủ được cho là có đội hình hoàn chỉnh nhất với chiều sâu lớn nhất – những đặc trưng của nhà vô địch. Người ta nói họ nên “được” vô địch. Tuy nhiên, đây không phải trò chơi của "nên - có". Arsenal nên vô địch mùa 2023-24. nhưng không! Họ dẫn đầu hầu hết mùa 2022-23, rồi sao?. Và giờ chúng ta lại ở đây, sẵn sàng cho một phần tiếp theo hấp dẫn của saga lặp lại: 'Liệu Arsenal có thực sự vượt qua vạch đích lần này?'

Trong khi đó, Guardiola sẵn sàng tận dụng. Ông không thiếu vấn đề riêng trong đội bóng, điểm này quan trọng. Erling Haaland chỉ ghi một bàn từ tình huống bóng sống ở tám trận và rõ ràng mệt mỏi, bị thay ra giữa trận Fulham, dù khi đó trận đấu đã an bài. Sự phụ thuộc quá mức vào Haaland khiến anh chơi nhiều phút hơn bất kỳ đồng đội nào (2.148 phút ở NHA), giải thích sự suy giảm hiệu quả. Dù vậy, anh ghi bàn thắng từ penalty tại Liverpool và bàn thứ ba sắc bén để hạ Fulham ba ngày sau.

Bernardo Silva và Nico O'Reilly là hai người khác cần nghỉ ngơi. Cả hai đều quan trọng cho cấu trúc City, nơi Rodri không còn chơi một mình ở sâu mà được hỗ trợ bởi sự cần mẫn của Silva và O'Reilly để cân bằng nhu cầu có và không bóng. Đây là nước đi thực tế từ Pep, thừa nhận một trong những lỗ hổng lớn mùa trước: Man City dễ bị chơi xuyên thủng, đặc biệt ở khung trung tuyến trong vai trò phòng ngự từ xa..

Sự trưởng thành của O'Reilly đặc biệt quan trọng cho thành công của sơ đồ mới, nhưng Man City vẫn gặp vấn đề duy trì kiểm soát ở hiệp hai. Sự chênh lệch rõ rệt. Man City thua 9 hiệp hai ở giải, chỉ kém Burnley một. Nếu bảng xếp hạng chỉ tính hiệp hai, Arsenal vẫn top và Man City xếp thứ sáu.

Dù vậy, sự khởi đầu mạnh mẽ của Man City khiến điều đó chưa quan trọng , ít nhất là ở thời điểm này. Họ ghi 30 bàn hiệp một ở giải, nhiều hơn chín bàn so với bất kỳ đội nào khác, đồng thời thể hiện sức mạnh từ tình huống mở ngay cả khi Haaland không đóng góp. Man City cũng có số bàn thắng cao nhất giải từ bóng sống (42 bàn) so với 27 của Arsenal.

Những bổ sung hấp dẫn Semenyo và Marc Guehi tháng Một đã có tác động ổn định. Đó là cách khởi xướng thay đổi cần thiết để thực sự khơi dậy mùa giải. Nó thể hiện ý chí và tham vọng. Họ là những bản hợp đồng lớn, có tiềm năng đẩy City lên mức chiều sâu mà Arsenal được ca ngợi từ hè.

Từ nay đến cuối tháng Năm, nhu cầu ổn định là rất lớn. Lo lắng về cách đạt được đã khiến Arsenal mất điểm ở trận mà City chơi trước và ghi điểm, như tuần này. Pháo thủ thường chịu áp lực bảng điểm kể từ đầu năm, mất điểm ở bốn trong bảy trận. Tổng cộng mất chín điểm. Không phải thiếu bình tĩnh hay thần kinh, mà thiếu hiệu quả khi quan trọng. Pha bỏ lỡ của Gabriel Martinelli ở phút bù giờ tại Brentford chính là loại cơ hội mà đội vô địch phải ghi. Những khoảnh khắc ấy trở thành sự khác biệt.

Đội của Guardiola chỉ gặp một đội top nửa trên (Newcastle) ở năm trận giải tiếp theo, trong khi Arsenal phải đá trận derby Bắc London trước Tottenham và gặp Chelsea giữa chuyến làm khách trên sân Wolves và Brighton – trước khi chạm trán Man City tại Etihad tháng Tư. Đây là nơi đà tiến triển mang ý nghĩa hoàn toàn mới.

Và lần đầu tiên trong mùa này, dường như sức hút của Man City lớn hơn.