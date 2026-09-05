Cuộc đua vĩ đại của Messi và Ronaldo sắp khép lại kỷ nguyên huyền thoại, ai sẽ là người kế thừa vị thế số 1 thế giới?

Messi đã bước vào năm cuối cùng trong sự nghiệp quốc tế, Ronaldo cũng úp mở về thời điểm chia tay bóng đá đỉnh cao. Khi kỷ nguyên thống trị kéo dài gần hai thập kỷ của hai siêu sao dần đi đến hồi kết, cái tên đủ sức bước lên vị trí số 1 sẽ là ai?

Có một thời điểm người hâm mộ từng nghĩ cuộc cạnh tranh giữa Lionel Messi và Cristiano Ronaldo sẽ còn kéo dài mãi mãi. Suốt gần 20 năm, hai siêu sao liên tục thay nhau phá kỷ lục, giành danh hiệu, chinh phục những cột mốc cá nhân và tạo ra cuộc tranh luận gần như không có hồi kết: ai mới là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới?

Giờ đây, kỷ nguyên ấy đang dần khép lại. Messi đã bước vào chặng cuối của hành trình cùng đội tuyển Argentina, còn Ronaldo cũng không ít lần đề cập đến ngày nói lời chia tay. Khi hai biểu tượng lớn nhất của bóng đá đương đại không còn ở đỉnh cao, một câu hỏi tất yếu xuất hiện: ai sẽ trở thành gương mặt số 1 của bóng đá thế giới trong thập kỷ tiếp theo?

Thế hệ kế tiếp không thiếu những ứng viên đủ sức tạo nên một kỷ nguyên mới.

Mbappé - người có “hồ sơ” gần nhất với Messi và Ronaldo

Không chỉ có tốc độ và khả năng ghi bàn, Mbappé đã sở hữu những thành tích quốc tế đặc biệt ấn tượng. Anh vô địch World Cup 2018 khi mới 19 tuổi, ghi bàn trong trận chung kết và được FIFA trao giải Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải. Tại World Cup 2022, anh giành Chiếc giày vàng với 8 bàn và trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử ghi hat-trick ở một trận chung kết World Cup.

Đến World Cup 2026, Mbappé tiếp tục giành Chiếc giày vàng với 10 bàn, nâng tổng số bàn thắng tại World Cup lên 22 sau 22 trận. Anh hiện là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử World Cup và là người duy nhất từng hai lần giành Chiếc giày vàng của giải đấu.

Ở cấp CLB, Mbappé đã có nhiều chức vô địch Ligue 1 cùng PSG và tiếp tục khẳng định vị thế khi sang Real Madrid. Mùa 2025/26, anh vừa giành danh hiệu Vua phá lưới Champions League với 15 bàn, vừa đứng đầu danh sách ghi bàn tại La Liga với 25 bàn. Nhìn vào bộ sưu tập thành tích, Mbappé đang là người có nền tảng gần nhất với hình mẫu “siêu sao số 1” mà Messi và Ronaldo từng tạo dựng.

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Lamine Yamal - thành tích đáng kinh ngạc ở tuổi 19

Nếu Mbappé có lợi thế về kinh nghiệm thì Yamal lại sở hữu thứ khiến cả thế giới phải kinh ngạc: thành tích đến ở độ tuổi quá trẻ. Yamal ra mắt đội một Barcelona khi mới 15 tuổi 9 tháng 16 ngày, trở thành cầu thủ trẻ nhất từng khoác áo đội một CLB. Anh tiếp tục phá hàng loạt kỷ lục trong những mùa giải sau đó. Mùa 2024/25, Yamal ghi 18 bàn và có 21 kiến tạo, góp công giúp Barcelona giành cú ăn ba quốc nội gồm La Liga, Copa del Rey và Siêu cúp Tây Ban Nha.

Ở cấp đội tuyển, Yamal đã vô địch EURO 2024 khi mới 16 tuổi, trở thành cầu thủ trẻ nhất từng thi đấu tại một kỳ EURO và trẻ nhất xuất hiện ở một trận chung kết giải đấu lớn. Sau đó, anh tiếp tục cùng Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026.

Chưa dừng lại ở đó, Yamal còn hai lần giành Kopa Trophy và năm 2026 trở thành người đầu tiên nhận Laureus World Young Sportsperson of the Year. Sau World Cup, anh tiếp tục được IFFHS bầu là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất giải. Ở tuổi 19, Yamal đã có một hồ sơ thành tích mà nhiều cầu thủ phải mất cả sự nghiệp mới đạt được. Đây chính là lý do anh không còn đơn thuần được xem là “tài năng trẻ”, mà đã trở thành ứng viên thực sự cho vị trí số 1 thế giới.

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Haaland - những con số khiến mọi kỷ lục phải thay đổi

Nếu cuộc đua được quyết định bằng bàn thắng, Haaland có lẽ là người đáng sợ nhất. Tiền đạo người Na Uy đã giành ba Chiếc giày vàng Premier League, trong đó mới nhất là mùa 2025/26 với 27 bàn. Anh hiện chỉ còn kém kỷ lục 4 lần giành giải của Thierry Henry và Mohamed Salah đúng một lần.

Tại Champions League, Haaland thậm chí còn tạo ra những cột mốc với tốc độ chưa từng có. Anh trở thành cầu thủ nhanh nhất lịch sử giải đấu cán mốc 50 bàn, chỉ cần 49 trận để đạt thành tích này. Sau 58 lần ra sân, Haaland đã có 57 bàn tại Champions League.

Anh cũng đã giành Champions League cùng Manchester City trong mùa giải ăn ba 2022/23, đồng thời phá kỷ lục ghi bàn trong một mùa Premier League với 36 bàn ngay mùa đầu tiên thi đấu tại Anh. Ở cấp đội tuyển, Haaland vừa góp công lớn giúp Na Uy trở lại World Cup sau 28 năm. Anh ghi tới 16 bàn trong vòng loại, sau đó ghi 7 bàn tại World Cup 2026 và đưa Na Uy vào tới tứ kết, thành tích tốt nhất trong lịch sử World Cup của đội tuyển này.

Haaland có thể không sở hữu thứ bóng đá giàu tính nghệ sĩ như Messi hay Yamal, nhưng nếu một kỷ nguyên mới được xây dựng trên những con số, tiền đạo người Na Uy chắc chắn là cái tên cực kỳ khó bị bỏ qua.

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Bellingham - bộ sưu tập danh hiệu và khí chất thủ lĩnh

Jude Bellingham lại gây ấn tượng theo cách toàn diện hơn. Ngay trong mùa đầu tiên khoác áo Real Madrid, tiền vệ người Anh ghi 19 bàn và góp công giúp đội bóng giành La Liga. Mùa giải ấy còn được khép lại bằng chức vô địch Champions League, khi Bellingham có một pha kiến tạo trong trận chung kết thắng chính đội bóng cũ Borussia Dortmund.

Trước đó, tại Dortmund, Bellingham từng được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất Bundesliga mùa 2022/23 và lọt vào đội hình tiêu biểu của giải. Anh cũng giành Kopa Trophy dành cho cầu thủ trẻ xuất sắc nhất thế giới. Ở Champions League, Bellingham liên tục lập kỷ lục về độ tuổi: từng là cầu thủ Anh trẻ nhất đá chính tại giải đấu, cầu thủ trẻ nhất Dortmund ghi bàn ở Champions League và đến năm 2025 trở thành cầu thủ trẻ nhất cán mốc 50 lần ra sân tại Champions League, khi mới 22 tuổi 128 ngày.

Tại World Cup 2026, Bellingham ghi 7 bàn cho tuyển Anh, đứng thứ ba trong cuộc đua Chiếc giày vàng, chỉ sau Mbappé và Messi. Điểm khiến Bellingham khác biệt là anh không chỉ được kỳ vọng trở thành một ngôi sao ghi bàn. Anh có thể kiểm soát trận đấu, tạo cơ hội, ghi bàn và đóng vai trò thủ lĩnh. Nếu duy trì được đà phát triển, anh có đủ tố chất để trở thành gương mặt đại diện của bóng đá Anh và Real Madrid trong nhiều năm tới.

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Kế thừa Messi và Ronaldo không chỉ là chuyện danh hiệu

Mbappé, Yamal, Haaland và Bellingham đều có đủ phẩm chất để trở thành những huyền thoại. Nhưng câu chuyện kế thừa Messi và Ronaldo chưa bao giờ chỉ đơn giản là ai ghi nhiều bàn hơn, ai giành nhiều danh hiệu hơn hay ai có bộ sưu tập kỷ lục ấn tượng hơn.

Muốn trở thành gương mặt số 1 của bóng đá thế giới, một cầu thủ phải khiến cả thế giới dõi theo mình. Đó là khả năng biến tên tuổi thành một biểu tượng, khiến mỗi trận đấu trở thành một sự kiện và tạo ra những cuộc tranh luận kéo dài qua nhiều năm.

Messi và Ronaldo từng làm được điều đó theo cách gần như không thể lặp lại. Hai người không chỉ cạnh tranh danh hiệu cá nhân mà còn tạo ra một cuộc đối đầu đủ sức chia đôi người hâm mộ bóng đá trên toàn cầu.

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Họ khiến câu hỏi "ai là số 1?" trở thành một phần không thể thiếu của bóng đá suốt gần hai thập kỷ. Và đó mới là thử thách lớn nhất dành cho thế hệ kế tiếp. Mbappé có tốc độ, kỹ năng và bản lĩnh. Yamal có tài năng thiên bẩm và sức sáng tạo. Haaland sở hữu bản năng săn bàn đáng sợ. Bellingham có sự toàn diện và khí chất thủ lĩnh.

Tất cả đều có thể trở thành huyền thoại. Nhưng liệu ai đủ sức bước ra khỏi cái bóng khổng lồ của Messi và Ronaldo để tạo nên một kỷ nguyên hoàn toàn của riêng mình?

Có lẽ bóng đá vẫn sẽ tiếp tục sản sinh những cầu thủ vĩ đại. Những kỷ lục mới sẽ được phá, những danh hiệu mới sẽ được chinh phục và một gương mặt mới chắc chắn sẽ nổi lên. Nhưng một cuộc cạnh tranh kéo dài gần 20 năm, trong đó hai siêu sao liên tục thúc đẩy nhau tới những giới hạn chưa từng có, có lẽ là điều rất khó xuất hiện lần thứ hai.

Và đó cũng là lý do cuộc đua giữa Mbappé, Yamal, Haaland và Bellingham trở nên hấp dẫn đến vậy. Ai sẽ là người đứng trên đỉnh bóng đá thế giới trong 10 năm tới?