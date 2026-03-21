Cuộc đua trụ hạng Premier League: Ai sẽ là đội cuối cùng xuống hạng?

West Ham: Cú hích tinh thần nhưng lịch thi đấu khắc nghiệt

Đội bóng của HLV Nuno Espírito Santo đã có một tuần đầy cảm xúc. Trận hòa 1-1 trước Man City không chỉ mang về 1 điểm quý giá mà còn giúp họ tạm thời thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ lần đầu tiên sau 112 ngày. Dù chỉ kéo dài 18 giờ trước khi bị kéo trở lại vì kết quả của các đối thủ, khoảnh khắc ấy mang đến niềm hy vọng lớn. West Ham đã giành 15 điểm trong 9 trận gần nhất – thành tích chỉ kém 4 đội dẫn đầu bảng. Lối chơi của thầy trò Nuno đang dần rõ nét: phòng ngự chắc chắn, phản công nhanh và chỉ thua 1 trong 6 trận gần đây.

Tuy nhiên, thách thức phía trước là vô cùng lớn. Họ sẽ phải chạm trán Aston Villa, Arsenal, Newcastle và Brentford trước khi bước vào trận cuối mang tính sống còn với Leeds. Không có điểm nào là dễ dàng, và họ cần tận dụng tối đa động lực từ màn trình diễn trước nhà đương kim vô địch.

Tottenham: Ánh sáng cuối đường hầm hay chỉ là ảo ảnh?

Đội bóng của HLV Igor Tudor đã trải qua chuỗi 12 trận không thắng tại Premier League – mạch trận tệ nhất kể từ mùa 1934-35, khi họ đứng cuối bảng và xuống hạng. Nhưng trận hòa 1-1 trước Liverpool tại Anfield có thể là bước ngoặt. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, Spurs chơi với tổ chức và niềm tin. Họ có nhiều cú sút trúng đích hơn chủ nhà và được đền đáp bằng bàn gỡ ở phút 90 của Richarlison.

"Chúng tôi đến đây với 12 cầu thủ và đó là điều thực sự lớn lao với tôi, với CLB, với đội bóng," Tudor phát biểu sau trận. Với các trận đấu sắp tới gặp Nottingham Forest, Wolves và Leeds, đây có thể là đòn bẩy để Tottenham thoát hiểm.

Nhưng vết nứt vẫn còn đó. Họ có thành tích sân nhà tệ nhất Premier League mùa này và chỉ kiếm được 10 điểm tại Tottenham Hotspur Stadium. Vấn đề kỷ luật và khả năng lãnh đạo vẫn là điểm yếu chí mạng, với những chiếc thẻ đỏ của Cristian Romero và sai lầm đắt giá của Micky van de Ven. Nếu thua Nottingham Forest ở vòng tới, họ sẽ rơi vào vòng xoáy nguy hiểm.

Nottingham Forest: Lợi thế điểm số và bài toán hàng công

Với vị trí thứ 17, Forest đang hơn West Ham về hiệu số và nắm quyền tự quyết trong cuộc đua trụ hạng. Chiến thắng trước Tottenham ở vòng tới sẽ giúp họ tạo ra khoảng cách an toàn. Dưới thời HLV Vítor Pereira – vị HLV thứ tư của CLB mùa này – đội bóng đã có dấu hiệu ổn định: hai lần gỡ hòa trước Man City tại Etihad, cùng với kết quả khả quan trước Fulham và Midtjylland.

Điểm yếu lớn nhất của Forest là hàng công. Họ đã không ghi bàn trong 14/30 trận mùa này và có thành tích ghi bàn tệ thứ hai giải đấu. Sự vắng mặt của chân sút chủ lực Chris Wood (chấn thương từ tháng 10) khiến bài toán ghi bàn càng thêm nan giải. Lịch thi đấu phía trước cũng không dễ dàng với các đối thủ mạnh như Aston Villa, Chelsea, Newcastle và Manchester United.

Leeds: Điểm tựa sân nhà và bài toán hòa quá nhiều

Leeds đang có lợi thế lớn khi đứng trên nhóm cầm đèn đỏ với 3 điểm và lịch thi đấu được đánh giá là dễ thở nhất trong số các đội. Họ sẽ gặp Wolves, Burnley, Tottenham và West Ham – tất cả đều ở vị trí thấp hơn trên bảng xếp hạng. Tinh thần chiến đấu của Leeds đã được thể hiện rõ trong trận hòa 0-0 trước Crystal Palace, khi họ chơi với 10 người trong hơn một hiệp nhưng vẫn giữ sạch lưới và không để đối thủ có cú sút trúng đích nào.

Tuy nhiên, Leeds hòa quá nhiều. Họ chỉ thua 4 trong 17 trận gần nhất, nhưng cũng chỉ thắng 4. Sự phụ thuộc vào thành tích sân nhà (chỉ thắng 1 trận sân khách cả mùa) cũng là điểm yếu lớn. Tin tốt là họ vẫn còn hai trận sân nhà với Wolves và Burnley – những cơ hội vàng để giành điểm số quyết định.