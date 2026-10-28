Cuộc đua phiếu ở Quả bóng vàng và những nghịch lý

Quả bóng vàng 2026 tại London Palladium khép lại bằng khoảnh khắc Harry Kane nâng cao chiếc cúp danh giá. Nhưng đằng sau ánh đèn sân khấu là những cuộc chiến ngầm về phiếu bầu, sự trăn trở về tính công bằng, cùng những góc khuất hệ thống của giải thưởng cá nhân cao quý nhất bóng đá.

Harry Kane nhận Quả bóng vàng 2026. Ảnh THX

Cuộc đua sát sao lịch sử

Tổng biên tập France Football Vincent Garcia đã hé lộ những chi tiết bất ngờ về kết quả bầu chọn Quả bóng vàng năm 2026. Theo ông, khoảng cách điểm số giữa Harry Kane và Kylian Mbappe là "cực kỳ sát sao", thậm chí mong manh hơn khoảng cách 41 điểm giữa Rodri và Vinicius năm 2024. Mbappe thực chất đã dẫn đầu cuộc đua trong thời gian dài, trước khi Kane bứt phá ở giai đoạn quyết định.

Bên cạnh cuộc rượt đuổi nghẹt thở, ông Garcia cũng chỉ ra hai bài học hậu trường đắt giá về chiến lược vận động: Thứ nhất là sự phân tán phiếu bầu của bóng đá Tây Ban Nha. Dù đăng quang World Cup, sự lên ngôi của Tây Ban Nha mang đậm dấu ấn tập thể đồng đều hơn là cá nhân kiệt xuất. Điều này khiến Rodri và Lamine Yamal "xé lẻ" lượng phiếu bầu của nhau, khiến cả hai cùng mất lợi thế cạnh tranh với Kane.

Thứ hai là sự thiếu nhất quán trong chiến dịch truyền thông của Paris Saint-Germain. Dù vô địch Champions League, PSG lại phân tán thông điệp ủng hộ giữa Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia và Fabian Ruiz. Sự thiếu tập trung này khiến các ứng viên của họ bị lu mờ, trái ngược với chiến lược dồn toàn lực truyền thông cho Mbappe của Real Madrid.

Sự kịch tính trong cuộc đua phiếu bầu còn phản ánh thực tế: Quả bóng vàng không còn đơn thuần là cuộc kiểm kê thuần túy về chuyên môn. Sự bùng nổ của ngành công nghiệp giải trí thể thao đã biến các ngôi sao thành những thương hiệu toàn cầu độc lập.

Chuyên gia Steve Martin từ MSQ Sport + Entertainment nhận định rằng các cầu thủ hiện đại tự xây dựng thương hiệu và cộng đồng người hâm mộ riêng. Họ chủ động quảng bá bản thân và kiểm soát hình ảnh cá nhân. Tuy nhiên, cựu danh thủ Thụy Sĩ Ramon Vega cảnh báo rằng sự thương mại hóa quá đà đang đẩy giải thưởng đi lệch khỏi giá trị nguyên bản, biến Quả bóng vàng thành cuộc thi về độ phủ sóng truyền thông.

Những định kiến

Nhà báo Osasu Obayiuwana viết trên Al Jazeera khẳng định giải thưởng vẫn giữ định kiến cố hữu dành cho các cầu thủ tấn công. Trong môn thể thao tập thể, các hậu vệ và thủ môn luôn chịu sự bất công vô hình.

Lịch sử 70 năm của Quả bóng vàng ghi nhận Lev Yashin (1963) là thủ môn duy nhất từng giành giải. Ở vị trí hậu vệ, Fabio Cannavaro (2006) là người gần nhất bước lên đỉnh cao, nối gót Franz Beckenbauer và Matthias Sammer.

Kế đến, là câu chuyện địa lý. Quả bóng vàng là sự thống trị tuyệt đối của bóng đá châu Âu. Suốt gần 4 thập kỷ từ năm 1956 đến 1995, giải thưởng này hoàn toàn đóng cửa với các cầu thủ ngoài châu Âu, tước đi cơ hội của những huyền thoại như Diego Maradona.

Dù quy chế đã mở rộng ra toàn thế giới từ năm 2007, thực tế cho thấy tư duy của các lá phiếu bầu vẫn không thay đổi. Suốt 31 năm qua kể từ khi George Weah (Liberia) giành giải năm 1995, ông vẫn là cầu thủ duy nhất ngoài khu vực châu Âu và Nam Mỹ đoạt danh hiệu này.

Nhiều danh thủ xuất sắc từ các châu lục khác đã trở thành nạn nhân của cơ chế bầu chọn. Cựu danh thủ Samuel Eto'o, người giành 3 chức vô địch Champions League, chưa bao giờ chạm tay vào Quả bóng vàng. HLV Mourinho từng bất bình: "Thật khó hiểu khi Eto'o chưa từng giành Quả bóng vàng với một sự nghiệp phi thường. Anh ấy thắng Champions League, vô địch Italy, Tây Ban Nha, là tiền đạo xuất sắc nhất thế giới trong nhiều năm".