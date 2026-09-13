Cuộc đua kịch tính của Ronaldo và Messi: Chương cuối nghẹt thở của lịch sử bóng đá

Ronaldo áp sát mốc 1.000 bàn, Messi còn cơ hội lội ngược dòng?

Hơn hai thập kỷ trôi qua, thế giới bóng đá đã được chứng kiến một trong những cuộc cạnh tranh cá nhân vĩ đại và kịch tính nhất lịch sử thể thao. Đó là sự đối đầu giữa Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Khi cả hai siêu sao lần lượt rời bỏ các giải đấu hàng đầu châu Âu để sang Saudi Arabia và Mỹ, nhiều người từng tin rằng cuộc đua đã khép lại. Thế nhưng, bản năng chinh phục của hai huyền thoại sống đã nhanh chóng thổi bùng lên một chương mới đầy hứa hẹn: Cuộc rượt đuổi đến cột mốc vô tiền khoáng hậu 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp.

Cột mốc 1000 bàn thắng có lẽ là cuộc đua cuối cùng của Ronaldo và Messi (Ảnh: Marca)

Ở tuổi 41, Cristiano Ronaldo vẫn đang chứng minh cho thế giới thấy độ bền bỉ phi thường cùng khao khát săn bàn không bao giờ vơi cạn. Mới đây nhất, cú đánh đầu chuẩn xác trong chiến thắng 2-1 của Al Nassr trước Abha tại Saudi Pro League đã nâng tổng số pha lập công chính thức của siêu sao người Bồ Đào Nha lên con số 979. Nhìn lại hành trình sự nghiệp đồ sộ của CR7, anh đã ghi tới 451 bàn cho Real Madrid, 146 bàn trong màu áo tuyển Bồ Đào Nha, 145 bàn cho Manchester United, 131 bàn tại Al Nassr, 101 bàn cho Juventus và 5 bàn khởi đầu ở Sporting CP. Hiện tại, Ronaldo chỉ còn cách vạch đích lịch sử đúng 21 bàn thắng, một con số hoàn toàn nằm trong tầm tay nếu anh tiếp tục duy trì phong độ hiện tại trong màu áo Al Nassr và đội tuyển quốc gia.

Lionel Messi cũng chẳng hề tỏ ra kém cạnh. Thi đấu trong màu áo Inter Miami tại giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS), Messi liên tục tỏa sáng với những cú đúp và hat-trick đẳng cấp. Mặc dù xuất phát điểm thi đấu chuyên nghiệp muộn hơn đại kình địch, Messi hiện đã tích lũy cho mình 928 bàn thắng chính thức sau hàng loạt năm tháng cống hiến cho Barcelona (672 bàn), Paris Saint-Germain (32 bàn), Inter Miami và đội tuyển quốc gia Argentina (125 bàn). Khoảng cách 51 bàn thắng so với Ronaldo rõ ràng là một thử thách không nhỏ, nhưng Messi lại nắm giữ lợi thế khi kém Ronaldo 2 tuổi và thi đấu ít hơn đáng kể về tổng số trận.

Cuộc đua cuối cùng

Xét về phong cách, cuộc đua này phản ánh trọn vẹn hai hình thái thiên tài đối lập. Ronaldo đại diện cho ý chí sắt đá, thể lực vượt trội và tinh thần rèn luyện vượt mọi giới hạn tuổi tác để duy trì hiệu suất săn bàn của một trung phong điển hình. Trong khi đó, Messi lại mê hoặc khán giả bằng tư duy chơi bóng thiên bẩm, sự điềm tĩnh và khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng một cách vô cùng nhẹ nhàng. Không chỉ ghi bàn, siêu sao Argentina còn giữ kỷ lục kiến tạo của bóng đá thế giới, biến anh trở thành một cỗ máy tấn công toàn diện.

Khoảng cách 21 bàn thắng giúp Ronaldo nắm lợi thế tuyệt đối để trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử bóng đá chạm mốc 1.000 bàn thắng chính thức. Dẫu vậy, yếu tố tuổi tác ở ngưỡng 41 cùng nguy cơ chấn thương sẽ là rào cản lớn nhất của chân sút người Bồ Đào Nha. Ngược lại, Messi với độ tuổi 39 hoàn toàn có thể kéo dài sự nghiệp thêm vài mùa giải để thu hẹp khoảng cách và thậm chí tạo nên một cuộc lội ngược dòng kinh điển trong những năm tháng cuối sự nghiệp.

Bất chấp kịch bản nào xảy ra, cuộc rượt đuổi tới con số 1.000 không đơn thuần là một phép tính thống kê khô khan. Đây chính là nét vẽ rực rỡ cuối cùng, hoàn thiện bức tranh tuyệt tác về hai huyền thoại sống đã định hình nên diện mạo của bóng đá hiện đại suốt hai thập kỷ qua.

Hải Đăng