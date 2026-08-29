Cuộc đua khắc nghiệt giữa Việt Nam và Thái Lan tại FIFA ASEAN Cup 2026

Vừa bảo vệ thành công ngôi vương Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam đã phải hướng tới một cuộc chiến mới với Thái Lan. Thể thức đặc biệt của FIFA ASEAN Cup 2026 khiến màn tái đấu giữa hai kỳ phùng địch thủ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

Đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công danh hiệu ASEAN Cup.

Đội tuyển Việt Nam vừa trải qua hành trình đầy cảm xúc khi bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ không có nhiều thời gian để tận hưởng chiến thắng khi một thử thách lớn khác đang chờ phía trước: FIFA ASEAN Cup 2026.

Giải đấu diễn ra từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10 và quy tụ những đội tuyển hàng đầu Đông Nam Á. Đáng chú ý, Việt Nam và Thái Lan nằm chung bảng B, bên cạnh Philippines và Pakistan. Hai đội bóng được đánh giá cao nhất bảng sẽ chạm trán ngay ở lượt trận thứ hai.

Điểm đáng chú ý nhất của FIFA ASEAN Cup 2026 nằm ở cách xác định đội vào chung kết. Khác với ASEAN Cup vừa kết thúc, giải đấu mới không tổ chức vòng bán kết. Theo thể thức này, đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào thẳng trận chung kết để tranh chức vô địch, trong khi những đội xếp thứ hai sẽ thi đấu trận tranh hạng ba. Điều đó khiến cuộc cạnh tranh vị trí số một trở nên quyết liệt hơn rất nhiều.

Với Việt Nam và Thái Lan, trận đấu trực tiếp giữa hai đội vì thế có thể đóng vai trò bản lề. Không chỉ đơn thuần là một cuộc so tài giữa hai đối thủ nhiều duyên nợ, màn đọ sức này còn có thể quyết định lợi thế rất lớn trong cuộc đua giành vé dự chung kết.

Nếu ở ASEAN Cup, các đội có thể chấp nhận một vài trận đấu không đạt kết quả như mong muốn trong giai đoạn vòng bảng, thì FIFA ASEAN Cup lại đặt ra yêu cầu hoàn toàn khác. Việt Nam và Thái Lan nhiều khả năng sẽ phải hướng đến những chiến thắng với cách biệt tốt ngay từ trận đầu tiên. Các cuộc đối đầu với Philippines và Pakistan sẽ là cơ hội để hai đội tích lũy điểm số, đồng thời tạo lợi thế về hiệu số trước khi bước vào màn so tài trực tiếp.

Điều này đồng nghĩa với việc những trận đấu tưởng như dễ dàng trên lý thuyết lại có thể mang ý nghĩa quan trọng. Một chiến thắng sát nút chưa chắc đã đủ để tạo lợi thế nếu đối thủ cạnh tranh trực tiếp giành được kết quả tốt hơn. Bởi vậy, khả năng tận dụng cơ hội và ghi nhiều bàn thắng sẽ trở thành một trong những yếu tố có thể ảnh hưởng đến cuộc đua ngôi đầu bảng B.

Cuộc gặp ngày 29/9 càng được chú ý khi Việt Nam và Thái Lan vừa trải qua hai trận chung kết ASEAN Cup 2026. Đội tuyển Việt Nam đã giành chức vô địch sau khi vượt qua đối thủ với tổng tỷ số 4-2. Khoảng thời gian giữa hai lần chạm trán không dài, nhưng tính chất của trận đấu lần này sẽ hoàn toàn khác. Thái Lan chắc chắn muốn tìm lại vị thế sau thất bại ở chung kết, trong khi Việt Nam có cơ hội tiếp tục khẳng định ưu thế trước đối thủ lớn nhất khu vực.