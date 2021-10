Cuộc đua “Chiếc giày Vàng” châu Âu 2021/2022: Benzema dẫn đầu

Benzema đang có phong độ rất cao ở La Liga 2021/2022. Tính đến thời điểm này, chân sút người Pháp đã có 9 pha lập công (18 điểm), dẫn đầu cuộc đua tới danh hiệu Chiếc giày Vàng châu Âu.

Đứng thứ 2 trong cuộc đua này là tiền đạo trẻ Erling Haaland của Dortmund với 7 bàn thắng. Trong khi đó, đương kim Chiếc giày Vàng châu Âu - Robert Lewandowski cũng có 7 bàn thắng, tạm đứng thứ 3.

Benzema đang tạm dẫn đầu với 9 bàn thắng.

Do đang trong giai đoạn đầu mùa giải nên cuộc cạnh tranh giữa các cầu thủ rất quyết liệt, nhóm đầu chưa tạo được sự cách biệt lớn so với nhóm bám đuổi. Do đó, trong top 10 thì có tới 7 cầu thủ đang có được 6 bàn thắng.



Cuộc đua Chiếc giày Vàng châu Âu dành cho những chân sút có hiệu suất ghi bàn tốt nhất ở các giải vô địch quốc gia tại lục địa già. Tuy nhiên, do sự cạnh tranh khốc liệt nên mỗi bàn thắng ở 5 giải VĐQG hàng đâu châu Âu sẽ được nhân hệ số 2. Do đó, những năm gần đây, các cầu thủ thi đấu ở 5 giải đấu hàng đầu lục địa già đều giành chiến thắng.

Hiện tại, người giành nhiều danh hiệu Chiếc giày Vàng châu Âu nhất là Messi với 6 lần lên ngôi. Messi cũng nắm giữ kỷ lục là cầu thủ 3 lần liên tiếp giành danh hiệu này. Trong khi đó, cầu thủ gần nhất ẵm danh hiệu này là tiền đạo Robert Lewandowski của Bayern Munich./.