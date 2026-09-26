Cuộc chơi sòng phẳng ở FIFA ASEAN Cup 2026

Bức tranh bóng đá Đông Nam Á đang chứng kiến một bước ngoặt lịch sử với FIFA ASEAN Cup 2026 khởi tranh tại Indonesia, đánh dấu lần đầu tiên giải vô địch khu vực được nâng tầm, đặt dưới sự tổ chức và quản lý trực tiếp của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA).

Thủ lĩnh khu trung tuyến đội tuyển Việt Nam, Nguyễn Hoàng Đức. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Sự thay đổi căn bản của FIFA ASEAN Cup 2026 buộc làng bóng Đông Nam Á phải thay đổi lăng kính nhìn nhận về vị thế của đội tuyển quốc gia. Giải đấu lần này vượt qua ranh giới của một cuộc tranh chấp ngôi vương “vùng trũng”, trở thành bệ phóng chiến lược tiến thẳng ra thế giới.

Sự khác biệt cốt lõi nằm ở chất lượng nhân sự khốc liệt của thời kỳ mới. Nhìn lại hai chức vô địch Đông Nam Á gần nhất, cả lần đăng quang mùa 2018 dưới thời HLV Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam đăng quang trong bối cảnh các CLB chủ quản tại châu Âu hay những giải đấu lớn có quyền từ chối nhả người do giải đấu cũ không thuộc hệ thống chính thức.

Khi đó, đối thủ của tuyển Việt Nam chưa phải là những phiên bản hoàn hảo nhất. Ngược lại, FIFA ASEAN Cup 2026 được ấn định vào đúng lịch trình FIFA Days quốc tế. Rào cản giải phóng quân số bị xóa bỏ, buộc mọi quốc gia phải triệu tập lực lượng mạnh nhất.

Thử thách ở bảng B của thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ mang một sức nặng hoàn toàn khác biệt. Sức nặng ấy trước hết đến từ những con số định hình đẳng cấp trên Bảng xếp hạng FIFA. Tuyển Việt Nam (hạng 98 thế giới) sẽ phải đối đầu trực diện với kình địch Thái Lan (hạng 93 thế giới) trong một cuộc chiến cân não phân định ngôi đầu bảng.

Sự khốc liệt chưa dừng lại ở đó khi Philippines (hạng 135) vừa quyết định triệu tập hàng loạt ngôi sao gốc Âu-Mỹ, duy nhất một cầu thủ đá giải trong nước, và một Pakistan (hạng 198) đầy bí ẩn với nguồn cầu thủ kiều bào chất lượng từ các giải đấu hạng dưới tại Anh và Đức.

Việc chạm trán với những phiên bản "tinh hoa" này biến giải đấu thành một cuộc chơi sòng phẳng và không có chỗ cho những danh hiệu dễ dàng.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik đang là số 1 Đông Nam Á khi hai lần liên tiếp vô địch ASEAN Cup. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Giá trị tối thượng của bước chuyển mình này nằm ở cuộc chiến giành giật điểm số trực tiếp. Quá khứ đã để lại những bài học xương máu về hệ lụy của một nền bóng đá có thứ hạng quốc tế thấp. Việc thiếu tích lũy điểm số ở những sân chơi chuẩn mực đẩy tuyển Việt Nam xuống nhóm hạt giống cuối cùng khi bốc thăm vòng loại châu lục.

Hệ quả tất yếu là những lần rơi vào bảng tử thần nghiệt ngã, tiêu biểu như việc phải đụng độ sớm với các gã khổng lồ Nhật Bản, hay Hàn Quốc, Iran, Iraq,… khiến cơ hội đi tiếp bị vắt kiệt ngay từ hậu trường.

Cho nên điểm số từ mỗi trận đấu tại Indonesia lần này chính là chiếc chìa khóa vàng, giúp đội tuyển Việt Nam cải thiện vị thế chiến lược, chủ động né tránh những lá thăm may rủi ở các chiến dịch Asian Cup hay World Cup tương lai.

Chiếc cúp vô địch tại Indonesia bây giờ mang ý nghĩa của một tấm vé bước ra thế giới. Việc thi đấu dưới lăng kính giám sát nghiêm ngặt của FIFA, áp dụng hệ thống công nghệ hiện đại và chuẩn mực vận hành toàn cầu buộc toàn diện hệ thống từ cầu thủ đến ban huấn luyện phải rũ bỏ tư duy lối mòn. Sự kết hợp giữa bộ khung nội binh đẳng cấp cùng làn sóng cầu thủ Việt kiều chất lượng cao như Adou Minh hay Williams Minh Hoàng hứa hẹn tạo nên một tập thể đủ sức cạnh tranh sòng phẳng.

Hành trình của thầy trò HLV Kim Sang-sik tại FIFA ASEAN Cup 2026 mang sứ mệnh định hình lại diện mạo của bóng đá nước nhà trong suốt một thập kỷ tới.