Cuộc chiến sinh tồn vất vả của Đồng Nai và HAGL

V-League 2026-2027 mới đi qua 6 vòng đấu, nhưng cuộc chiến trụ hạng đã sớm trở nên căng thẳng. Đồng Nai đứng cuối bảng với vỏn vẹn 1 điểm, chưa ghi nổi bàn thắng nào, trong khi HAGL xếp ngay phía trên với 3 điểm.

Đồng Nai đang nằm dưới đáy bảng V-League. Ảnh: VPF

Hai CLB tân binh Đồng Nai và cựu binh phố núi HAGL mang những hoàn cảnh khác nhau nhưng cùng đối diện nguy cơ bị bỏ lại trong cuộc đua sinh tồn.

Đồng Nai: Nỗi lo từ hàng công tê liệt

Thất bại 0-1 trên sân Hải Phòng ngày 31-10 tiếp tục kéo dài chuỗi trận đáng thất vọng của Đồng Nai. Sau 6 vòng đấu, đội bóng do HLV Nguyễn Việt Thắng dẫn dắt mới có một trận hòa, nhận 5 thất bại và đặc biệt chưa một lần đưa bóng vào lưới đối phương.

Con số 0 bàn thắng phản ánh rõ nhất khó khăn của tân binh V-League. Đồng Nai không thiếu quyết tâm, thậm chí có những thời điểm tạo được thế trận tương đối tích cực. Tuy nhiên, khả năng tổ chức tấn công, phối hợp ở khu vực cuối sân và tận dụng cơ hội vẫn là những hạn chế lớn.

Trên sân Lạch Tray, Đồng Nai đã nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ sau khi bị dẫn trước. Dẫu vậy, những pha lên bóng thiếu sự sắc bén cần thiết khiến đội khách tiếp tục trắng tay. Vấn đề nằm ở chỗ, sự cố gắng trong từng trận đấu chưa được chuyển hóa thành hiệu quả cụ thể.

Đồng Nai sau 6 vòng đấu mới có 1 điểm và đang bị các đội bóng bỏ lại phía sau. Ảnh: VPF

Bước lên V-League, Đồng Nai phải đối diện tốc độ thi đấu, cường độ tranh chấp và khả năng tổ chức chiến thuật cao hơn đáng kể. Những khoảng trống từng có thể khai thác ở giải hạng Nhất nay bị thu hẹp, trong khi sai sót ở hàng phòng ngự dễ dàng phải trả giá.

Đội bóng này sở hữu những cầu thủ có kinh nghiệm, nhưng sự kết nối giữa các tuyến chưa đáp ứng yêu cầu. Khi hàng tiền vệ thiếu những đường chuyền mang tính đột biến, các tiền đạo thường xuyên rơi vào tình trạng đói bóng. Những cơ hội ít ỏi lại không được tận dụng, khiến áp lực ngày càng đè nặng lên toàn đội.

Với chỉ 1 điểm sau 6 trận, Đồng Nai cần nhanh chóng cải thiện hiệu suất ghi bàn. Bởi một đội bóng không thể liên tục tìm kiếm điểm số bằng cách trông chờ vào những trận hòa không bàn thắng.

HAGL và nỗi lo muôn thuở

Nếu Đồng Nai gặp khó trong quá trình thích nghi với V-League, HAGL lại đối diện bài toán quen thuộc về chất lượng lực lượng và sự ổn định.

Thất bại 0-1 trước Bắc Ninh khiến đội bóng phố núi tiếp tục giậm chân ở vị trí áp chót. Đáng tiếc, HAGL đã cầm cự đến những phút cuối trước khi nhận bàn thua từ chấm phạt đền trong thời gian bù giờ. Một trận đấu có thể mang về điểm số cuối cùng lại khép lại bằng thất bại.

Tuy nhiên, sẽ thiếu khách quan nếu quy toàn bộ trách nhiệm cho tình huống gây tranh cãi ấy. Sau 6 vòng đấu, HAGL mới giành được một chiến thắng và đã thua tới 5 trận. Thành tích đó cho thấy vấn đề mang tính hệ thống, thay vì xuất phát từ một khoảnh khắc thiếu may mắn.

Cầu thủ HAGL (trái) mùa nào cũng lo lắng chạy đua trụ hạng. Ảnh: VPF

HAGL tiếp tục đặt niềm tin vào lực lượng trẻ, với nhiều cầu thủ đang trong giai đoạn tích lũy kinh nghiệm. Đây là hướng đi có giá trị lâu dài, nhưng sân chơi V-League đòi hỏi sự cân bằng giữa phát triển tài năng và bảo đảm thành tích.

Các cầu thủ trẻ phố núi có nhiệt huyết, khả năng di chuyển và tinh thần chiến đấu, nhưng thiếu sự ổn định khi đối diện sức ép. Khả năng kiểm soát nhịp độ, xử lý những thời điểm quyết định và duy trì cự ly đội hình là những vấn đề HAGL cần cải thiện.

Thủ môn Trần Trung Kiên nhiều lần trở thành điểm tựa với những pha cứu thua quan trọng. Nhưng một đội bóng khó có thể duy trì sức cạnh tranh nếu thường xuyên phải dựa vào sự xuất sắc của người gác đền. HAGL cần tạo ra nhiều cơ hội rõ ràng hơn, đồng thời giảm bớt sức ép lên hàng phòng ngự.