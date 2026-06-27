Cuộc chiến của Ronaldo

Cristiano Ronaldo sẽ tiếp tục là tâm điểm thu hút sự chú ý của người hâm mộ khi Bồ Đào Nha chạm trán Colombia ở lượt trận cuối, tranh ngôi nhất bảng K.

Khẳng định vai trò đầu tàu

Không chỉ là cuộc chiến giành ngôi đầu bảng giữa 2 đội bóng hàng đầu châu Âu và Nam Mỹ, đây còn là cơ hội để siêu sao 41 tuổi Ronaldo khẳng định vai trò đầu tàu trên hành trình chinh phục chiếc cúp vàng thế giới còn dang dở.

Bồ Đào Nha đã có màn đáp trả mạnh mẽ sau cú sẩy chân ở trận ra quân khi bị CHDC Congo cầm hòa 1-1. Chiến thắng 5-0 trước Uzbekistan, bao gồm cú đúp của Cristiano Ronaldo, giúp "Selecao châu Âu" lấy lại sự tự tin. Tuy nhiên, thầy trò HLV Roberto Martinez vẫn chỉ xếp nhì bảng K với 4 điểm do Colombia tiếp tục vượt qua CHDC Congo để duy trì thành tích toàn thắng và sớm giành vé vào vòng sau.

Ronaldo không chấp nhận rơi lại phía sau dàn kình địch Messi, Mbappé, Haaland .(Ảnh: FIFA)

Điều đó khiến trận đấu trên sân Hard Rock (Miami - Mỹ) rạng sáng 28-6 trở thành màn so tài quyết định ngôi đầu bảng. Bồ Đào Nha không còn lựa chọn nào khác ngoài chiến thắng nếu muốn vượt qua Colombia. Một kết quả hòa sẽ giúp đại diện Nam Mỹ bảo toàn vị trí số 1, trong khi Ronaldo cùng đồng đội có nguy cơ phải chạm trán đối thủ khó chịu hơn ngay từ vòng đấu loại trực tiếp.

Trình diễn phong độ rất ổn định

Mọi sự chú ý chắc chắn tiếp tục đổ dồn vào Ronaldo. Sau khi chấm dứt chuỗi trận "tịt ngòi" ở các giải đấu lớn bằng cú đúp vào lưới Uzbekistan, chân sút 41 tuổi cho thấy anh vẫn sở hữu bản năng săn bàn đáng sợ. Dù không còn bùng nổ về tốc độ, Ronaldo vẫn là điểm kết thúc lý tưởng trong hệ thống tấn công được hỗ trợ bởi Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Rafael Leão và Vitinha.

Ở chiều ngược lại, Colombia đang trình diễn phong độ rất ổn định. Hai chiến thắng liên tiếp trước Uzbekistan và CHDC Congo cho thấy đại diện Nam Mỹ không chỉ phòng ngự kỷ luật mà còn rất sắc bén trong những tình huống chuyển đổi trạng thái.

Theo kết quả phân nhánh vòng 1/16, đội nhất bảng K sẽ gặp nhì bảng L (hiện là Croatia), còn nhì bảng K sẽ gặp nhì bảng L (hiện là Ghana) nên chưa rõ toan tính của Colombia và Bồ Đào Nha ra sao!

CHDC Congo còn nguyên hy vọng giành vé vào vòng 1/16 khi chạm trán Uzbekistan ở lượt trận cuối bảng K. Với 1 điểm sau trận hòa Bồ Đào Nha và thất bại sít sao trước Colombia, đại diện châu Phi buộc phải giành chiến thắng để nuôi hy vọng góp mặt trong nhóm 8 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất. Uzbekistan đã chính thức bị loại sau 2 thất bại liên tiếp trước Colombia và Bồ Đào Nha, song đại diện Trung Á chắc chắn vẫn hướng đến một kết quả tích cực để khép lại kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử trong thế ngẩng cao đầu.



