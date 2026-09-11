Cuộc cạnh tranh ở khung thành ĐT Việt Nam: Lê Giang Patrik, Văn Lâm và Nguyễn Filip, ai là người được chọn?

Cuộc đua "ngang tài ngang sức" trong khung gỗ đội tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam đang bước vào một trong những giai đoạn đặc biệt ở vị trí người gác đền. Việc sở hữu cùng lúc những thủ môn Việt kiều đẳng cấp là Lê Giang Patrik và Nguyễn Filip hay Văn Lâm không chỉ tạo ra cuộc cạnh tranh vô cùng gay gắt cho suất bắt chính tại FIFA ASEAN Cup 2026, mà còn mang đến một "cơn đau đầu dễ chịu" cho HLV Kim Sang-sik trong việc lựa chọn nhân sự.

Văn Lâm, Patrik hay Filip đều đang có phong độ tốt ở V.League (Ảnh: FBNV)

Nhiều năm qua, vị trí gác đền của đội tuyển Việt Nam liên tục chứng kiến các cột mốc chuyển giao ấn tượng. Nếu như giai đoạn 2018–2022 thuộc về Đặng Văn Lâm dưới thời HLV Park Hang-seo, thì Nguyễn Filip lại là điểm tựa số một dưới thời HLV Philippe Troussier. Tuy nhiên, sự bứt phá của Lê Giang Patrik đã làm thay đổi đáng kể cục diện. Với 9 trận bắt chính liên tiếp và giữ sạch lưới tới 7 trận, thủ môn 34 tuổi đã chứng minh năng lực vượt trội cùng khả năng hòa nhập nhanh chóng nhờ vốn kinh nghiệm tích lũy qua 3 năm thi đấu tại V.League.

Cuộc đua lúc này thuộc về Patrik và Filip

Điểm mạnh nổi bật của Lê Giang Patrik nằm ở sự an toàn tuyệt đối. Được tôi luyện từ quãng thời gian dài chinh chiến tại Slovakia, anh sở hữu tâm lý vô cùng vững vàng, khả năng phản xạ nhanh nhạy và tư duy ra vào chuẩn xác trong các tình huống bóng bổng. Không phải ngẫu nhiên mà HLV Kim Sang-sik từng phá lệ, tin tưởng trao cho anh cơ hội đứng trong khung gỗ xuyên suốt một giải đấu mà không cần xoay tua. Đối với những trận đấu mang tính chất quan trọng. Nhờ sự chắc chắn và tính kỷ luật phòng ngự được đặt lên hàng đầu, Lê Giang Patrik chính là một "lá chắn thép" cực kỳ đáng tin cậy.

Ở chiều ngược lại, Nguyễn Filip lại mang đến một màu sắc chiến thuật hoàn toàn khác biệt nhưng không kém phần đẳng cấp. Sau giai đoạn chuệch choạc ngắn, thủ môn sinh năm 1992 đã nhanh chóng lấy lại phong độ đỉnh cao trong màu áo CLB Công an Hà Nội với chuỗi trận giữ sạch lưới ấn tượng từ đầu mùa. Bên cạnh thể hình lý tưởng trên 1,88 m cùng khả năng chỉ huy hàng thủ ngày càng tiến bộ, điểm vượt trội của Nguyễn Filip so với các đồng nghiệp chính là năng lực chơi chân xuất sắc.

Với tỷ lệ chuyền bóng chính xác duy trì ở mức 85-90% suốt các mùa giải qua, Nguyễn Filip được coi là mảnh ghép hoàn hảo cho thế trận kiểm soát và triển khai bóng chủ động từ tuyến dưới. Năng lực điều phối của anh giúp đội nhà thoát pressing dễ dàng và tổ chức tấn công một cách nhịp nhàng. Điều này mang lại cho ban huấn luyện một phương án tác chiến linh hoạt khi chạm trán những đối thủ bị đánh giá thấp hơn hoặc khi đội tuyển muốn áp đặt lối chơi.

Sắp tới, FIFA ASEAN Cup 2026 nhiều khả năng sẽ là lần đầu tiên cả hai người gác đền Việt kiều xuất sắc này cùng hội quân và cạnh tranh trực tiếp. Văn Lâm đóng vai trò dự bị cho Patrik ở ASEAN Cup 2026 vừa qua nên nhiều khả năng sẽ khó có thể cạnh vị trí lúc này.

Còn Lê Giang Patrik và Nguyễn Filip, mngười đại diện cho sự an toàn, thực dụng, người kia đại diện cho khả năng làm chủ không gian và hỗ trợ tấn công hiện đại. Cả hai đều đang ở độ chín sự nghiệp, có bề dày kinh nghiệm gần một thập kỷ chơi bóng tại châu Âu và đều thấu hiểu sâu sắc văn hóa đội tuyển.

Cuộc đua "mười phân vẹn mười" giữa Lê Giang Patrik và Nguyễn Filip chắc chắn sẽ khiến HLV Kim Sang-sik cùng trợ lý Lee Woon-jae phải tính toán kỹ lưỡng dựa trên từng đối thủ và ý đồ chiến thuật cụ thể. Dù sự lựa chọn cuối cùng nghiêng về ai, sự xuất hiện của hai tài năng lớn này rõ ràng là tín hiệu tích cực, hứa hẹn mang lại sự yên tâm tuyệt đối cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam ở các đấu trường quốc tế.

Hải Đăng