Cưng xỉu với khoảnh khắc con của Ronaldo và Georgina "SIU" trên khán đài sau lễ cưới bí bật của bố mẹ

Lần đầu xuất hiện sau hôn lễ kín đáo, dàn nhóc tỳ nhà Ronaldo "chiếm sóng" khi tái hiện màn ăn mừng huyền thoại.

Sau lễ cưới dân sự diễn ra kín đáo tại Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo và Georgina Rodriguez vừa có lần xuất hiện công khai đầu tiên cùng gia đình trên khán đài giải Saudi Pro League. Xuất hiện cùng bố mẹ tại khán phòng VIP của sân vận động Al-Awwal Park trong trận đấu giữa Al-Nassr và Al-Fateh, dàn con của Ronaldo nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Trong trang phục thi đấu của câu lạc bộ Al-Nassr mang tên Ronaldo phía sau lưng, các nhóc tỳ đã tái hiện trọn vẹn màn ăn mừng "SIUUU" trứ danh.

Khoanh khắc ghi lại các con nhà Ronaldo hăng hái thực hiện động tác vươn tay nhảy vọt đặc trưng của siêu sao 41 tuổi đã nhanh chóng được trang tin thể thao Marca đăng tải kèm dòng trạng thái: "Màn ăn mừng giờ đây đã chính thức trở thành truyền thống của gia đình". Đoạn clip nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt yêu thích và bình luận từ người hâm mộ trên khắp thế giới.

Con của Ronaldo Siu trên khán đài (Ảnh: Marca)

Trong khi đó, Georgina Rodriguez bế bé Bella, cặp song sinh Eva và Mateo, bé Alana cũng chăm chú theo dõi diễn biến trận đấu. Ngược lại, Ronaldo tỏ ra khá căng thẳng khi quan sát đồng đội thi đấu. Tiền đạo 41 tuổi phải ngồi ngoài ở trận này do bỏ lỡ giai đoạn tiền mùa giải vì bận tham dự World Cup và vừa hội quân muộn sau đám cưới.

Gia đình Ronaldo trên khán đài (Ảnh: Reuters)

Rpnaldo bế con gái (Ảnh: Getty)

Trước đó, truyền thông quốc tế đồng loạt xác nhận tin Ronaldo và Georgina đã chính thức thành vợ chồng sau một thập kỷ gắn bó. Lễ cưới dân sự "thân mật và riêng tư" được cử hành tại Cascais (Bồ Đào Nha).

Tờ Jornal de Noticias công bố bản sao giấy đăng ký kết hôn cho thấy ngoài các con, hôn lễ chỉ có vỏn vẹn 4 nhân chứng gồm Ivana (chị gái Georgina), Miguel Paixao (bạn thân Ronaldo) và một cặp vợ chồng người Tây Ban Nha. Đáng chú ý, mẹ của Ronaldo – bà Dolores Aveiro cùng ba người anh chị em của anh đều vắng mặt.

Dù không dự lễ cưới, bà Dolores và em gái Katia sau đó đã ngầm gửi lời chúc phúc bằng cách thả biểu tượng cảm xúc trái tim dưới bài đăng hé lộ nhẫn cưới "C❤️G" của Ronaldo trên trang cá nhân. Để đảm bảo tính rõ ràng về mặt tài chính, cặp đôi cũng đã ký thỏa thuận phân chia độc lập tài sản tiền hôn nhân tại một văn phòng công chứng ở Lisbon một ngày trước lễ cưới.