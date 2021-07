Cung thủ Hàn Quốc giành HCV thứ 3 ở Olympic Tokyo 2020

Trước khi bước vào tranh huy chương ở nội dung bắn cung cá nhân, nữ cung thủ An San (Hàn Quốc) đã giành 2 HCV tại Olympic Tokyo ở các nội dung đôi nam nữ và đồng đội nữ môn bắn cung. Nếu giành thêm HCV ở nội dung đơn nữ, An San sẽ trở thành VĐV đầu tiên đoạt 3 HCV ở Olympic Tokyo.

Đối thủ của cung thủ 20 tuổi trong trận chung kết là VĐV người Nga - Elena Osipova. An San khởi đầu tốt và vươn lên dẫn 3-1 sau 2 set đấu. Tuy nhiên, cung thủ của đoàn Ủy ban Olympic Nga đã có những loạt bắn xuất sắc sau đó để dẫn lại 5-3.

Đến lúc này, An San mới thể hiện bản lĩnh để gỡ hòa 5-5, đưa trận chung kết vào loạt shoot-out quyết định. Ở loạt bắn này, An San được 10 điểm trong khi Elena Osipova chỉ được 9. An San giành HCV nội dung bắn cung cá nhân nữ một cách thuyết phục.

5 VĐV giành nhiều huy chương nhất Olympic Tokyo tính đến 15h ngày 30/7.

An San đã trở thành VĐV đầu tiên đoạt 3 HCV ở Olympic Tokyo 2020. Hiện tại, chỉ còn kình ngư Caeleb Dressel của đoàn Mỹ có thể vượt thành tích nói trên. Dressel đã có 2 HCV ở các nội dung bơi tự do 100m nam và bơi tiếp sức 4x100m nam. Caeleb Dressel sẽ còn tranh tài ở 2 nội dung bơi tự do 50m nam và bơi bướm 100m nam.



Hiện tại, người đang giữ kỷ lục có nhiều HCV nhất ở 1 kỳ Olympic mùa Hè là Michael Phelps với 8 HCV ở Olympic Bắc Kinh 2008./.