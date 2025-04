Cùng đội nhà thắng quả cảm, sao Việt kiều giá 7 tỷ đồng vẫn mất vé dự cúp châu Âu theo kịch bản cay đắng

Tại vòng 30 giải VĐQG Bulgaria diễn ra cuối tuần vừa qua, cầu thủ Việt kiều Chung Nguyen Do đã cùng CLB Slavia Sofia có được thắng lợi kịch tính với tỉ số 1-0 trên sân của Lokomotiv Plodiv.

Đây là trận đấu Chung Nguyen Do ra sân từ đầu, tuy nhiên CLB Slavia Sofia lại phải chơi thiếu người ngay phút thứ 8 do thẻ đỏ của tiền vệ Emil Martinov. Dù gặp bất lợi quân số nhưng đội khách đã cho thấy bản lĩnh của mình khi có được bàn thắng do công của Ivan Minchev ở phút 15, sau đó bảo vệ thành công kết quả với 10 người trên sân.

Đáng tiếc, thắng lợi này chưa đủ để Slavia Sofia chen chân vào top 8, vị trí được quyền tham dự vòng tranh vé UEFA Conference League mùa sau.

Chung Nguyen Do (áo trắng) chơi ấn tượng tại Slavia Sofia và được gọi lên đội U21 Bulgaria.

Sau 30 vòng đấu, Slavia Sofia xếp thứ 9 với 42 điểm. Đội bóng này bằng điểm Beroe (hạng 8) nhưng phải ngậm ngùi đứng dưới. Ở lượt cuối, Beroe bị Cherno More (hạng 4) dẫn trước 1-0 nhưng sau đó đã có được bàn gỡ quý giá ở phút 63 để hòa 1-1 chung cuộc. 1 điểm có được giúp Beroe giữ vững vị trí thứ 8.

Theo quy định giải VĐQG Bulgaria, Beroe xếp trên Slavia Sofia do có nhiều bàn thắng sân khách hơn trong 2 trận đối đầu trực tiếp (mỗi đội đã thắng 1 trận).

Ở lượt đi trên sân nhà diễn ra vào ngày 28/9/2014, Beroe thắng 1-0. Đến trận tái đấu vào ngày 14/3/2025, dù Chung Nguyen Do và đồng đội giành thắng lợi 2-1 nhưng kết quả này chưa đủ để giúp Slavia Sofia xếp trên đối thủ. Nếu như ghi thêm được 1 bàn thắng ở lượt về, Slavia Sofia đã có thể tiếp tục giấc mơ dự cúp châu Âu.

Bảng xếp hạng giải VĐQG Bulgaria 2024/25 sau vòng 30.

Giải VĐQG Bulgaria có 16 đội tham dự, thi đấu vòng tròn 2 lượt rồi chia thành 3 nhóm ở giai đoạn 2. Tại đây, 4 đội dẫn đầu sẽ đá vòng tròn 1 lượt để tranh chức vô địch và phân thứ hạng để chia vé dự cúp châu Âu. Tương tự, các đội từ hạng 5 đến hạng 8 cũng thi đấu để chọn ra 1 đội dẫn đầu có vé dự vòng loại UEFA Conference League.

Trong khi đó với vị trí thứ 9, Slavia Sofia của Chung Nguyen Do sẽ phải cùng với 7 đội cuối bảng còn lại tranh vé trụ hạng. 2 đội xếp cuối sẽ bị xuống hạng, còn 2 đội xếp thứ 13 và 14 đá play-off với 2 đội ở giải hạng Nhất.

Với cá nhân Chung Nguyen Do, tiền vệ trung tâm này đã có một mùa giải tương đối ấn tượng. Cầu thủ sinh năm 2005 chơi 24 trận cho Slavia Sofia với 1.477 phút thi đấu, đóng góp 1 bàn và 1 kiến tạo.

Chính màn trình diễn này giúp cầu thủ Việt kiều (có bố mẹ đều là người Việt Nam) được gọi lên đội U21 Bulgaria. Trên chuyên trang chuyển nhượng quốc tế Transfermarkt, Chung Nguyen Do hiện được định giá 250.000 euro, tương đương hơn 7,4 tỷ đồng.