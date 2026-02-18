Cùng bảng Hàn Quốc và UAE, tuyển Việt Nam có thêm cơ hội giành vé World Cup nhờ điều luật mới

Kết quả bốc thăm giải U17 châu Á 2026 đưa đội tuyển U17 Việt Nam nằm cùng bảng với Hàn Quốc, UAE và Yemen. Theo quy định, 2 đội đứng đầu bảng sẽ lọt vào tứ kết đồng thời giành vé tham dự U17 World Cup 2026.

Giới chuyên môn nhận định khó khăn lớn đang chờ đón U17 Việt Nam. U17 Hàn Quốc từ lâu đã là tên tuổi lớn trong làng bóng đá châu Á. Không chỉ là “khách quen” của World Cup, U17 Hàn Quốc đã 2 lần vô địch châu Á. U17 Yemen trong quá khứ cũng từng giành ngôi á quân châu lục. Trong khi U17 UAE chính là đối thủ 1 năm trước vượt qua U17 Việt Nam vào phút cuối để giành lấy tấm vé dự U17 World Cup 2025.

Tuy nhiên, tuyển Việt Nam vẫn có một cánh cửa khác để tranh vé đến World Cup nhờ vào quy định mới của LĐBĐ châu Á. Cụ thể, do Qatar là chủ nhà U17 World Cup, trong trường hợp U17 Qatar vào tứ kết giải U17 châu Á 2026, tấm vé sẽ được chuyển sang cho một đội bị loại từ vòng bảng. Tấm vé này được dành cho đội xếp thứ ba bảng đấu có thành tích tốt nhất.

Mục tiêu của U17 Việt Nam là giành vé dự U17 World Cup 2026

Tất nhiên, mục tiêu lớn nhất của U17 Việt Nam vẫn là giành 1 trong 2 vị trí đầu bảng để tự mình định đoạt tấm vé World Cup. Nhưng nếu như kế hoạch ban đầu diễn ra không như ý, thầy trò HLV Cristiano Roland cần một phương án dự phòng. Và việc tích lũy điểm số cũng như hiệu số bàn thắng để hướng đến tấm vé vớt cũng rất đáng cân nhắc.

Giải U17 châu Á 2026 diễn ra từ 5/5 đến 22/5 tại Saudi Arabia. U17 Việt Nam ra quân lúc 0h00 ngày 7/5 gặp U17 Yemen. Tiếp theo là các trận đấu gặp U17 Hàn Quốc (23h00 ngày 10/5) và U17 UAE (0h00 ngày 14/5).