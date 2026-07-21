Cucurella "bá đạo" nhất World Cup, hết đựng cúp vàng lại đựng giày vào túi ni lông: "Anh vô địch mà trông anh khổ quá!"

Trở về nước sau ngôi vô địch World Cup cùng đội tuyển Tây Ban Nha, Marc Cucurella đã khiến truyền thông và cộng đồng mạng toàn cầu "phát sốt" bằng một hình ảnh vô cùng độc lạ.

Đội tuyển Tây Ban Nha đã trở về nước sau khi đánh bại 1-0 Argentina, lên ngôi vô địch World Cup 2026. Trái ngược với vẻ ngoài chỉn chu hay những chiếc vali xa xỉ thường thấy ở các ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới, Marc Cucurella xuất hiện với phong cách vô cùng "bá đạo". Toàn bộ giày đinh thi đấu cùng một số vật dụng cá nhân được anh nhét gọn vào một chiếc túi ni lông trong suốt siêu to rồi túm đầu xách đi.

Trong khi tay trái xách chiếc túi ni lông giản dị, tay còn lại của ngôi sao thuộc biên chế Real lại ôm khệ nệ một chiếc hộp tráp sang trọng, tạo nên một hình ảnh đối lập vô cùng dí dỏm.

Cucurella xách đồ về nước bằng túi ni lông (Ảnh: Getty)

Trông Cucurella tay xách nách mang mà dân mạng thấy thương (Ảnh: Getty)

Chỉ vài giờ sau khi đăng tải, khoảnh khắc đóng gói hành lý "nhanh - gọn - nhẹ" này đã nhận được hàng triệu lượt tương tác trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều CĐV không khỏi thích thú để lại những bình luận hài hước như "Lúc thi đấu thì hết mình, lúc dọn đồ thì hết hồn!" hay "Dù sở hữu hợp đồng triệu euro nhưng anh ấy vẫn giữ nguyên thói quen dọn đồ bằng túi nilon rất đỗi thân thương", CĐM còn không tin vào mắt mình "Anh vô địch nhưng trông anh khổ quá, cứ tưởng đâu sinh viên cuối tháng tay xách nách màn về quê".

Trước đó, cầu thủ này cũng gây sốt khi đựng cúp lego World Cup vào túi ni lông và rời sân vận động sau chức vô địch.

Ảnh: X

Sau khi về nước, Cucurella cùng các đồng đội đã có một buổi mừng công lịch sử. Khoảng 2 triệu người đã có mặt ở quảng trường, đường phố chào đón những nhà vô địch trở về nước.

Ngay sau khi về nước Cucurella đã quẩy cực sung, đánh trống tưng bừng ở lễ mừng công (Ảnh: Getty)