Cục TDTT Việt Nam bắt tay VTV, nâng tầm truyền thông thể thao quốc gia

Cục Thể dục Thể thao Việt Nam và Trung tâm Truyền hình Thể thao (VTV Sports) thuộc VTV vừa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác truyền thông các đội tuyển và giải đấu thể thao quốc gia trong giai đoạn 2026-2030. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm nâng cao chất lượng truyền thông thể thao Việt Nam trong thời gian tới.

Theo nội dung ký kết, hai bên sẽ phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách trong lĩnh vực thể dục thể thao; đồng thời quảng bá hình ảnh, thành tích và hành trình thi đấu của các đội tuyển quốc gia cũng như các vận động viên Việt Nam ở đấu trường quốc tế. Mục tiêu lớn hơn là lan tỏa tinh thần thể thao, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và hướng tới xây dựng nền kinh tế thể thao chuyên nghiệp.

Trong giai đoạn hợp tác 2026-2030, Cục TDTT Việt Nam và VTV Sports dự kiến triển khai hàng loạt chương trình như bản tin thể thao, tọa đàm chính sách, phóng sự chuyên đề, phim tài liệu, chương trình phổ biến kiến thức tập luyện và luật thi đấu. Ngoài ra, nhiều nội dung tôn vinh các gương mặt thể thao tiêu biểu cũng sẽ được chú trọng xây dựng.

Không chỉ dừng ở truyền hình truyền thống, kế hoạch hợp tác còn mở rộng sang các nền tảng số với trailer quảng bá, chương trình “Tự hào thể thao Việt Nam”, “Bước nhảy mùa xuân” cùng nhiều hoạt động mang thương hiệu VTV Cup. Đây được xem là hướng đi phù hợp trong bối cảnh xu hướng tiếp cận nội dung thể thao của khán giả đang thay đổi mạnh mẽ.

Phát biểu tại lễ ký kết, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương đánh giá đây là dấu mốc quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả truyền thông, góp phần đưa hình ảnh thể thao Việt Nam đến gần hơn với người hâm mộ cả nước.

Về phía VTV Sports, đơn vị này cam kết tăng cường truyền thông cho các đội tuyển quốc gia, các giải đấu trong nước và quốc tế trên cả truyền hình lẫn nền tảng số. Đồng thời, đội ngũ phóng viên chuyên trách thể thao cũng sẽ được huy động để đồng hành sát sao cùng các sự kiện lớn của thể thao Việt Nam.

Trong vài năm gần đây, xu hướng hợp tác giữa các tổ chức thể thao và đơn vị truyền thông ngày càng phổ biến. Trước đó, Liên đoàn Bóng rổ Việt Nam cũng đã ký hợp tác chiến lược với FPT Play nhằm phát sóng hệ thống giải quốc gia và các hoạt động của đội tuyển bóng rổ Việt Nam.

Với thỏa thuận mới giữa Cục TDTT Việt Nam và VTV, thể thao nước nhà được kỳ vọng sẽ có thêm cú hích lớn về mặt hình ảnh, truyền thông và khả năng tiếp cận công chúng trong giai đoạn phát triển mới.