Cục TDTT 'mổ xẻ' nguyên nhân thể thao Việt Nam thất bại ở ASIAD 2026

Theo Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, kết quả tại ASIAD 20 cho thấy khoảng cách giữa thể thao Việt Nam với nhóm quốc gia dẫn đầu châu lục còn khá lớn.

Tại họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sáng 9/10, bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, trả lời câu hỏi của phóng viên về thành tích của đoàn thể thao Việt Nam tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 2026) ở Nhật Bản.

Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam Lê Thị Hoàng Yến phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ quý III của Bộ VHTTDL sáng 9/10.

Theo bà Yến, trước khi lên đường tham dự đại hội, đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành ít nhất 4 huy chương vàng (HCV). Tuy nhiên, kết thúc đại hội, đoàn chỉ giành 3 HCV, 3 huy chương bạc và 19 huy chương đồng, xếp thứ 20 trên bảng tổng sắp.

“Thể thao Việt Nam chưa đạt mục tiêu đề ra là giành ít nhất 4 huy chương vàng tại ASIAD 20, khi chúng ta chỉ giành được 3 huy chương vàng. Số huy chương bạc, đồng khá nhiều. Ở những nội dung có khả năng tranh chấp huy chương vàng, chúng ta vẫn còn thiếu cả sự may mắn, phong độ của vận động viên, thể lực... Rất tiếc dù đã cố gắng hết sức”, bà Lê Thị Hoàng Yến, Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam.

Theo Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, kết quả tại ASIAD 2026 cho thấy khoảng cách giữa thể thao Việt Nam với các cường quốc trong khu vực và châu lục vẫn còn lớn.

Bên cạnh đó, bà Lê Thị Hoàng Yến thừa nhận thể thao Việt Nam còn hạn chế trong công tác tuyển chọn, đào tạo vận động viên; điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ huấn luyện còn thiếu; việc ứng dụng khoa học công nghệ chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của thể thao thành tích cao.

Từ kết quả này, ngành thể thao xác định cần điều chỉnh định hướng tuyển chọn và đào tạo vận động viên. Theo bà Yến, thời gian tới, ngành sẽ tập trung nhiều hơn vào các môn trọng điểm của ASIAD và Olympic, thay vì chủ yếu lấy thành tích tại SEA Games làm tiêu chí như trước đây.

Bên cạnh đó, ngành sẽ đẩy mạnh áp dụng khoa học, công nghệ trong huấn luyện; hoàn thiện công tác hồi phục, dinh dưỡng và các điều kiện hỗ trợ vận động viên. Công tác đào tạo cần được thực hiện đồng bộ từ các trung tâm huấn luyện quốc gia, địa phương, các trường năng khiếu thể thao,... để vận động viên tích lũy thể lực tốt ngay từ đầu.

Việc ứng dụng khoa học công nghệ cần được đẩy mạnh để cải thiện thể lực, chuyên môn, đồng thời giúp vận động viên nâng cao khả năng kiểm soát tâm lý và ứng phó với áp lực thi đấu.

Phó Cục trưởng Lê Thị Hoàng Yến cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc bồi dưỡng vận động viên xuất sắc, tổ chức tập huấn, thi đấu ở nước ngoài và đồng thời thu hút chuyên gia giỏi đến làm việc tại Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện.

Theo bà Yến, ngành thể thao còn nhiều việc phải làm để có những bước chuyển biến, hướng tới nâng cao thành tích thể thao, duy trì phong độ và hướng tới sự phát triển bền vững tại các đấu trường châu Á cũng như Olympic.